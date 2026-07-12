باشگاه رفتینگ در سامان چهارمحال و بختیاری پلمب شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سلیمان ریاحی روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: این باشگاه رفتینگ با توجه به اعلام مردم و گزارش اداره ورزش و جوانان پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سامان افزود: با هماهنگی انجام شده با دادستان یک باشگاه رفتینگ بدون مجوز قانونی و مخاطره‌آمیز پلمب، دو دستگاه قایق با فعالیت غیرمجاز توقیف و سه نفر از تمردکنندگان دستور قضایی که علاوه‌بر درگیری با مأموران قصد ادامه فعالیت غیر قانونی خود را داشتند، دستگیر و به همراه پرونده قضایی تحویل مراجع انتظامی و قضایی شدند.

ریاحی تصریح کرد: رفتینگ از ورزش‌های مهیج و مفرح و همچنین خطرآفرین برای مسافران و شهروندان است و بی شک تابع قوانین و مقررات خاصی است که باشگاه‌داران باید قبل از شروع به فعالیت، مجوزهای لازم را از مراجع مرتبط دریافت کنند.

او یادآور شد: متأسفانه فعالیت غیرمجاز بعضی رفتینگ‌ها حوادث جبران‌ناپذیری را برای مردم ایجاد کرده و این موضوع علاوه‌بر ایجاد حس ناامنی در این ورزش مفرح باعث شکایت‌های زیادی از سوی برخی مسافران و شهروندان شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سامان اضافه کرد: در همین راستا این مسئله به‌طور ویژه در جلسه‌های مربوطه با حضور مسئولان بررسی و مقرر شد تمامی باشگاه‌های رفتینگ بدون مجوز پلمب، قایق‌های متعلق به آنان توقیف و پرونده قضایی مربوطه تحویل مراجع قضایی شهرستان سامان شود.

ریاحی تأکید کرد: پیرو ابلاغیه‌های قبلی و ممنوعیت فعالیت رفتینگ‌های بدون مجوز، باید تمامی باشگاه‌داران هر چه سریع‌تر نسبت به دریافت مجوزهای قانونی برای ادامه فعالیت خود اقدام کنند.

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