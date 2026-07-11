به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود وکیلی، در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از مناطق نمونه و تأسیسات گردشگری کلاردشت، از جمله مجموعه گردشگری کلاراسکای، بازدید کرد.

فرماندار کلاردشت در این بازدید که با حضور مدیران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شد، آخرین وضعیت پروژه‌های گردشگری، روند پیشرفت فیزیکی طرح‌های در حال اجرا، امکانات اقامتی و رفاهی، زیرساخت‌های خدماتی و ظرفیت‌های توسعه گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیم منحصربه‌فرد این شهرستان، گردشگری را یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی منطقه برشمرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع اجرای پروژه‌های گردشگری از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وکیلی افزود: بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری، ضمن ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران، زمینه اشتغال پایدار، جذب سرمایه و توسعه اقتصادی کلاردشت را فراهم می‌کند.

فرماندار کلاردشت بر تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی برای رفع موانع، تسریع در تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های گردشگری تأکید کرد.

امید اباذری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلاردشت در این بازدید نیز روند اجرای پروژه‌های گردشگری را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه‌تمام، رعایت استانداردهای فنی و ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.

او همچنین از آمادگی این اداره برای حمایت و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خبر داد.

در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف مجموعه گردشگری کلاراسکای شامل فضاهای اقامتی، بخش‌های خدماتی، رستوران، محوطه‌سازی، تأسیسات رفاهی و پروژه‌های در حال احداث مورد بازدید قرار گرفت و مدیران مجموعه گزارشی از روند اجرای طرح، برنامه‌های توسعه‌ای و نیازهای موجود ارائه کردند

انتهای پیام/