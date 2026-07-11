بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی با اشاره به برگزاری نشستهای هماهنگی توسعه میراثفرهنگی و گردشگری شرق مازندران با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، فرماندار بهشهر و مدیران دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پس از حضور مدیرکل امور پایگاههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استان و بررسی ظرفیتهای ارزشمند شرق مازندران، استقرار تیمهای تخصصی وزارتخانه برای انجام مطالعات میدانی و تدوین طرحهای مدیریت یکپارچه در پایگاه جهانی عباسآباد و پایگاه ملی گوهرتپه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: همزمان با این اقدام، تشکیل دبیرخانه توسعه گردشگری شرق مازندران با رویکرد توجه همزمان به میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با هدف تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت توسعه منطقه نیز پیگیری میشود. این برنامهها در راستای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تحقق توسعه پایدار گردشگری تدوین خواهد شد.
او تصریح کرد: کارشناسان تخصصی وزارتخانه با حضور در استان، مطالعات فنی، بازدیدهای میدانی و بررسیهای تخصصی خود را برای تدوین طرحهای مدیریت یکپارچه این دو پایگاه آغاز کردهاند.
ایزدی درباره اهداف این طرحها گفت: در پایگاه جهانی عباسآباد، تدوین برنامه مدیریتی جامع با محوریت حفظ اصالت تاریخی، صیانت از ارزشهای طبیعی، ارتقای نظام مدیریتی و فراهمسازی بستر تصمیمگیریهای آینده برای حفاظت و بهرهبرداری اصولی از این اثر جهانی دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران ادامه داد: در پایگاه ملی گوهرتپه نیز مطالعات میدانی و ارزیابی ظرفیتهای باستانشناسی، حفاظتی و گردشگری با هدف تدوین برنامههای صیانتی، حفاظت پایدار و معرفی هرچه بهتر این محوطه ارزشمند در حال انجام است.
او با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با استانداری افزود: روند اجرای این طرحها در چارچوب مصوبات و برنامههای مشترک استانداری و وزارت میراثفرهنگی دنبال میشود و پس از تکمیل مطالعات تخصصی، گزارشهای کارشناسی برای تصمیمگیری و اجرای مراحل بعدی ارائه خواهد شد.
ایزدی تأکید کرد: تدوین همزمان طرحهای مدیریت یکپارچه برای دو اثر شاخص با جایگاه جهانی و ملی، زمینهساز مدیریت علمی و بلندمدت، ارتقای حفاظت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در شرق مازندران خواهد بود.
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