به گزارش خبرنگار میراث آریا- هم‌زمان با برگزاری آیین‌های تشییع شهید قائد امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) در مشهد مقدس، فضای حاکم بر ۳۰ موکب استان کهگیلویه و بویراحمد در خیابان شهید کامیاب، حال و هوای متفاوتی به خود گرفت.

در این رویداد، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضوری جهادی و میدانی، تمامی کلیشه‌های اداری و تشریفات مرسوم را کنار گذاشت و دوشادوش مردم و خادمان، لباس خدمت بر تن کرد.

امیرحسینی در این بازدیدها، تنها به نظارت اکتفا نکرد و با هدف تسهیل در امر پذیرایی از زائران، مستقیماً وارد عمل شد.

از طبخ غذا و توزیع آن میان زائران گرفته تا جمع‌آوری سفره‌های پذیرایی و حتی تأمین و توزیع یخ مورد نیاز میان مواکب مختلف، از جمله اقدامات میدانی مدیرکل میراث.فرهنگی استان بود.

این حضور پررنگ و بی‌واسطه، تأثیر بسزایی در افزایش روحیه خادمان داشت و فرآیند خدمات‌رسانی را با سرعت و نظم بیشتری همراه کرد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از فعالیت‌های میدانی خود، با درک شرایط و نیازهای مواکب، در حد توان و اختیارات موجود، نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌ها و مساعدت‌های مالی برای رفع مشکلات زیرساختی و تدارکاتی برخی مواکب اقدام کرد.

امیرحسینی در این زمینه اظهار کرد: خدمت به زائران امام رضا (ع) و تکریم خادمان، فراتر از هرگونه اولویت اداری است. تأمین ملزومات و حمایت از مواکب، وظیفه‌ای است که بر عهده تمامی مسئولان استان قرار دارد.

برنامه بازدیدهای امیرحسینی تنها به بخش اجرایی محدود نماند. او با حضور در جمع روحانیون، علما و ائمه جمعه مستقر در مشهد مقدس، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست‌ها، ضمن تبادل نظر پیرامون نحوه ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های مواکب تأکید شد. دیدار با شخصیت‌های مذهبی، فرصتی برای هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌های جهاد تبیین و ترویج آموزه‌های دینی میان زائران فراهم کرد.

اعضای گروه جهادی شهید میثمی نیز در حاشیه این فعالیت‌ها خاطرنشان کردند: حضور فعال مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در کنار خادمان، قوت قلبی برای تمامی نیروهای داوطلب است. چنین رویکردی نشان‌دهنده پیوند عمیق بدنه مدیریتی استان با آرمان‌های مردمی و دینی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان بازدیدهای چندباره از مواکب، ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی داوطلبان، بر استمرار این خدمات تأکید و بیان کرد: تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خادمان و حضور مردم در این مواکب، نمایشی از اقتدار فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در جوار بارگاه منور رضوی است و خدمت‌رسانی صادقانه، تنها راه سپاسگزاری از زائران شهید قائد امت اسلامی است.

حضور میدانی سید مجتبی امیرحسینی در صف مقدم خدمت، اکنون به نمادی از مدیریت جهادی در استان تبدیل شده است که ثابت کرد در مواقع نیاز، جایگاه مدیریتی در خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم تعریف می‌شود و جایگاه‌های مدیریتی و اداری، مانعی برای حضور فعال در کنار خادمان و زائران نیست.

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