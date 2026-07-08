بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در جریان بازدیدی میدانی و استراتژیک که در راستای سنجش آمادگی زیرساختهای استان کهگیلویه و بویراحمد برای میزبانی شایسته از زوار مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنهای حسینی «ره» صورت گرفت، سردار مصطفی مثنوی، فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، با همراهی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این استان در اردوگاه گردشگری پارک جنگلی یاسوج حضور یافتند.
این بازدید که با هدف ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه برای خدمترسانی به زوار و مسافران برنامهریزی شده بود، به عرصهای برای انعقاد توافقات کلان رفاهی و توسعهای در حوزه گردشگری استان تبدیل شد.
سردار مصطفی مثنوی در حاشیه این بازدید و در جریان اعلام همکاری مشترک با اداره کل میراث فرهنگی، بر جایگاه والای مردم و اعتقاد راسخ به بسیجی بودن تمام ملت ایران تاکید کرد.
وی با تجلیل از ایستادگیهای همیشگی ملت اظهار داشت: مردم شریف، نجیب، ولایتمدار و انقلابی ما با حضور مستمر در صحنهها، وفاداری خود را به اثبات رساندهاند و بدون شک مستحق دریافت بهترین و شایستهترین خدمات هستند.
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رویکرد مردمی این نهاد انقلابی در توسعه زیرساختهای عمومی تصریح کرد: پروژههای ورزشی و امکانات رفاهی ما به هیچ وجه در پادگانها حبس نشدهاند.
وی با ارائه آماری دقیق از این خدمات عمومی آمار داد: بالغ بر ۷۰ درصد ظرفیت استخرهای ما بهطور کامل در اختیار آحاد مردم اعم از زنان، مردان، دختران و پسران قرار دارد و دریافت وجه در این مجموعهها تنها با هدف پوشش هزینههای جاری و نگهداری تاسیسات انجام میشود.
سردار مثنوی در ادامه از توسعه پرشتاب زیرساختهای اجتماعی سپاه در قالب سالنهای ورزشی و همچنین ارتقای ظرفیتهای زیارتی و اقامتی در شهرهای مشهد مقدس، شیراز، تهران و سایر استانها خبر داد.
وی درباره اهمیت استراتژیک اردوگاه گردشگری پارک جنگلی یاسوج که به عنوان بزرگترین تپه جنگلی جنوب کشور شناخته میشود گفت: این منطقه بینظیر تاکنون مظلوم واقع شده است و با تکمیل زیرساختهای آن، به ارتقای فرهنگ عمومی مرکز استان کمک شایانی خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود «گردشگری تعالی» را یک راهبرد اساسی برای آینده خواند و ابراز امیدواری کرد: با رعایت تمامی پروتکلها و دستورالعملها و همراهی دوستان، تلاش میکنیم این مجموعه را با قدرت سرپا نگه داشته و خدمات شایستهای به تمام مردم ارائه دهیم تا شاخصهای فرهنگی استان در حوزه گردشگری ارتقا یابد
در ادامه این بازدید پربار، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، در راستای گسترش همکاریهای مشترک و میزبانی از زوار مقاومت، از انعقاد یک تفاهمنامه ارزشمند با سپاه فتح خبر داد.
وی با ابراز خرسندی از این رویداد اعلام کرد: «با حسن نیت، نگاه باز و مساعدتهای ویژه فرماندهی محترم سپاه فتح، گام بسیار بلندی در جهت رفاه کارکنان این اداره کل و همچنین توسعه زیرساختهای کلان گردشگری استان برداشته شد.
امیرحسینی با تشریح جزئیات این دستاورد مهم اداری تشریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه جامع، تمامی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد از این پس میتوانند از امکانات مجهز رفاهی و اقامتی سپاه فتح در مشهد مقدس بهرهمند شوند..
وی برای شفافسازی بیشتر این خدمات تاکید کرد: همکاران ما مجاز خواهند بود از استخرها و رستورانهای وابسته به سپاه فتح با همان تعرفههای ویژه و تخفیفدار که برای پرسنل سپاه و بسیج در نظر گرفته شده است، استفاده نمایند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ضمن قدردانی عمیق از حمایتهای همهجانبه سپاه فتح از حوزه گردشگری، این اعلام همکاری دوجانبه را سرآغاز فصلی نوین از تعاملات هدفمند دانست و بیان داشت: ثمرات این پیوند مبارک در تحقق آرمان گردشگری تعالی و ارتقای سطح خدماترسانی به عموم مردم و پرسنل زحمتکش دولت به زودی نمایان خواهد شد.
وی با تقدیر از حضور میدانی فرمانده سپاه فتح و هیئت همراه، به تشریح اهمیت بنیادین امنیت پایدار در توسعه زیرساختها پرداخت و تاکید کرد: امنیت کمنظیر فراهمشده توسط نیروهای مقتدر نظامی، امنیتی و بهویژه سپاه پاسداران، همان بستر اصلی و حیاتی است که سازندگی و خدمت بیمنت به مردم را امکانپذیر میسازد.
امیرحسینی در بخش پایانی سخنان خود به ظرفیتهای بیبدیل اردوگاه پارک جنگلی شهر یاسوج اشاره کرد و بیان داشت: این مجموعه جنگلی قابلیت کامل تبدیل شدن به یک قطب گردشگری فاخر، مدرن و درخور شأن مردم عزیز را دارد و با سرمایهگذاری مشترک میتواند تحولی عظیم در اقتصاد گردشگری منطقه ایجاد کند.
وی ایجاد تنوع در مقاصد گردشگری مرکز استان را یک ضرورت استراتژیک برای جلوگیری از تمرکز جمعیت خواند و خاطرنشان کرد: اردوگاه پارک جنگلی میتواند بهعنوان یک فرصت طلایی و جایگزینی بسیار مناسب برای اسکان و تفریح مسافران، بهویژه زوار محترم در زمان تکمیل ظرفیت سایر مجموعهها عمل کند، امری که مستقیماً منجر به افزایش چشمگیر مدت زمان ماندگاری گردشگران در استان خواهد شد.
وی در پایان ضمن ابراز افتخار از همکاری مشترک با سپاه فتح تاکید کرد: ارتباط و تعامل بسیار سازندهای میان مجموعه میراث فرهنگی و سپاه برقرار است و امیدواریم این همافزاییهای ارزشمند برای اعتلای استان تداوم یابد.
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