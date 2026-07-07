بهگزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی امروز سهشنبه 16 تیر ماه 1405 در جلسه کمیته اسکان ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب، بزرگترین و باشکوه ترین مراسم در مشهد است، تمام ارکانهای خدمت گذاری با یکدیگر هماهنگ فعالیت میکنیم تا خدماتی شیاسته ارائه کنیم.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به محلهمحور بودن اسکان برای شرکت کنندگان در مراسم بدرق ه و تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: در هر محله اسکان 100 تا 200 هزار نفر پیش بینی شده است.
او گفت: در شهرستانهای در مسیر تشرف به مشهد، ستاد خدمات سفر به ریاست فرمانداران تشکیل و برنامهریزی لازم برای دریافت خدمات بین راهی، اسکان و پذیرایی تدارک دیده شده است.
او با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت تردد در هفته مرکزی مشهد و اطراف حرم مطهر رضوی از ساعت 16 روز چهارشنبه این هفته اظهار کرد: با توجه به این ممنوعیت تردد هتلها و مرکز اقامتی خودروهای خود و مسافران را از پارکینگها خارج و نیازمندیهای خود را قبل از آغاز ممنوعیت تامین و انتقال دهند.
همچنین احمد شافعی جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر و ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس اظهار کرد: ظرفیت اسکان اضطراری بر اساس اولویت بندی انجام شده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد: سلامت و امنیت زائران و مسافران از اهیمت ویژه برخوردار است و برنامهریزی برای رضایت بیشتر و بهتر زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.
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