۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی:

سامان‌دهی اسکان زائران و تشییع کنندگان رهبر شهید در مشهد محله محور است

سامان‌دهی اسکان زائران و تشییع کنندگان رهبر شهید در مشهد محله محور است

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: با اشاره ساماندهی اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: اسکان با محوریت محلات مشهد با استفاده از ظرفیت مردم در قالب طرح هم محله امام رضا (ع) انجام خواهد شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 در جلسه کمیته اسکان ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب، بزرگ‌ترین و باشکوه ترین مراسم در مشهد است، تمام ارکان‌های خدمت گذاری با یکدیگر هماهنگ فعالیت می‌کنیم تا خدماتی شیاسته ارائه کنیم.
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به محله‌محور بودن اسکان برای شرکت کنندگان در مراسم بدرق ه و تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: در هر محله اسکان  100 تا 200 هزار نفر پیش بینی شده است.
او گفت: در شهرستان‌های در مسیر تشرف به مشهد، ستاد خدمات سفر به ریاست فرمانداران تشکیل و برنامه‌ریزی لازم برای دریافت خدمات بین راهی، اسکان و پذیرایی تدارک دیده شده است.
او با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت تردد در هفته مرکزی مشهد و اطراف حرم مطهر رضوی از ساعت 16 روز چهارشنبه این هفته اظهار کرد: با توجه به این ممنوعیت تردد هتل‌ها و مرکز اقامتی خودروهای خود و مسافران را از پارکینگ‌ها خارج و نیازمندی‌های خود را قبل از آغاز ممنوعیت تامین و انتقال دهند.
هم‌چنین احمد شافعی جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر و ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس اظهار کرد: ظرفیت اسکان اضطراری بر اساس اولویت بندی انجام شده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد: سلامت و امنیت زائران و مسافران از اهیمت ویژه‌ برخوردار است و  برنامه‌ریزی برای رضایت بیشتر و بهتر زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.

سامان‌دهی اسکان زائران و تشییع کنندگان رهبر شهید در مشهد محله محور است

سامان‌دهی اسکان زائران و تشییع کنندگان رهبر شهید در مشهد محله محور است

انتهای پیام/

کد خبر 1405041601085
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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