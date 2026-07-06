۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷

فرماندار مه‌ولات مطرح کرد

آمادگی مدارس مه‌ولات برای اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

آمادگی مدارس مه‌ولات برای اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

فرماندار شهرستان مه‌ولات از آمادگی کامل ظرفیت‌های اجرایی شهرستان برای اسکان و ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ریحانه شریعتی‌اصل امروز 15 تیر ماه 1405 اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات شایسته به زائران به‌کار گرفته شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، شرایط مناسب اسکان و رفاه زائران را فراهم کنند.
فرماندار شهرستان مه‌ولات افزود: تکریم زائران و ارائه خدمات مطلوب، افتخاری برای شهرستان مه‌ولات است و این آمادگی تا پایان حضور زائران با جدیت ادامه خواهد داشت.
او تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرستان مه‌ولات در مسیر تردد زائران، این بازدید از دبیرستان‌های نمونه امام حسین (ع) و فرزانگان با هدف بررسی میزان آمادگی فضاهای اسکان، امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی و همچنین رفع نواقص احتمالی انجام شد تا زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شود.
هم‌چنین ریحانه شریعتی اصل فرماندار شهرستان مه‌ولات، محمد محمودی مدیر آموزش و پرورش شهرستان، به همراه اعضای شورای معاونان در راستای آمادگی برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت اسلامی در مشهد، از ستادهای اسکان مستقر در مدارس شهرستان بازدید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041501036
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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