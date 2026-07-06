به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ریحانه شریعتی‌اصل امروز 15 تیر ماه 1405 اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات شایسته به زائران به‌کار گرفته شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، شرایط مناسب اسکان و رفاه زائران را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان مه‌ولات افزود: تکریم زائران و ارائه خدمات مطلوب، افتخاری برای شهرستان مه‌ولات است و این آمادگی تا پایان حضور زائران با جدیت ادامه خواهد داشت.

او تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرستان مه‌ولات در مسیر تردد زائران، این بازدید از دبیرستان‌های نمونه امام حسین (ع) و فرزانگان با هدف بررسی میزان آمادگی فضاهای اسکان، امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی و همچنین رفع نواقص احتمالی انجام شد تا زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شود.

هم‌چنین ریحانه شریعتی اصل فرماندار شهرستان مه‌ولات، محمد محمودی مدیر آموزش و پرورش شهرستان، به همراه اعضای شورای معاونان در راستای آمادگی برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت اسلامی در مشهد، از ستادهای اسکان مستقر در مدارس شهرستان بازدید کرد.

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