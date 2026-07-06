سرهنگ محسن موسی‌آبادی امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405 افزود: محدودیت ترددها در پنج مسیر، از فرودگاه یعنی میدان پرواز تا میدان ۱۵ خرداد، از پایانه مسافربری (ترمینال) تا حرم مطهر رضوی (طول خیابان امام رضا)، از میدان فردوسی و بلوار شهید قرنی تا حرم مطهر رضوی، از پل فجر در مسیر بلوار طبرسی تا حرم و از میدان مصلی در طول بلوار مصلی تا حرم مطهر خواهد بود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر این، محدودیت تردد از چهارراه شهدا به چهارراه خسروی و در امتداد خیابان شهید اندرزگو تا حرم رضوی اعمال خواهد شد.

موسی‌آبادی با بیان این‌که زمان و ترتیب اعمال محدودیت ها متناوب خواهد بود، اظهار کرد: از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه جاری، محدودیت تردد و توقف خودروها در معابر فرعی پنج مسیر اصلی ذکر شده ، از چهارراه نخست معبر فرعی تا حاشیه خیابان اصلی با نیوجرسی به طور کامل مسدود خواهد شد.

موسی‌آبادی تصریح کرد: به مرور زمان اعمال محدودیت ها افزایش یافته و از ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۶ تیرماه (بامداد روز چهارشنبه) توقف و تردد هرگونه وسایل نقلیه در مسیرهای اصلی و فرعی ذکر شده ممنوع خواهد بود و هر وسیله نقلیه متوقف در این مسیر به پارکینگ منتقل خواهد شد.

او گفت: پیش بینی می شود اعمال محدودیت ها تا پایان آیین خاکسپاری، روز جمعه در سطح معابر ذکر شده ادامه یابد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: تردد خودروها در سایر معابر شهری در اطراف مسیرهای ذکر شده نیز ممکن است با محدودیت هایی نظیر تغییر زمان چراغ ها و یا محدودیت های مقعطی برای کنترل بار ترافیک همراه شود، لذا از شهروندان و زائران بارگاه منور رضوی تقاضا می‌شود با خادمان خود در پلیس راهور همکاری لازم را مد نظر قرار دهند.



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