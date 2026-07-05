بیش از ۳ هزار ایستگاه خدماتی برای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در خراسان رضوی آماده شده است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه سی‌وهشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» با موضوع هم‌اندیشی مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی استان پیرامون آیین بدرقه و گرامی‌داشت رهبر شهید در مشهد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تهران، قم و عتبات عالیات در مسیر تشییع قرار دارند و در نهایت، مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد برگزار خواهد شد. امیدوار هستیم بتوانیم میزبانان شایسته‌ای برای رهبر شهیدمان باشیم که زادگاهشان مشهد بوده و در همین خاک پاک نیز تدفین خواهند شد.

استاندار خراسان رضوی با تشریح اقدامات انجام‌شده در استان افزود: در خراسان رضوی ستاد مرکزی مراسم تشییع با هفت کارگروه، متشکل از معاونان استانداری و فرماندار مشهد، تشکیل شده است و ذیل این هفت کارگروه نیز ۳۲ کمیته فعالیت می‌کنند که متناسب با وظایف و مسئولیت‌های خود، هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. خوشبختانه این کمیته‌ها هر روز دو جلسه، ساعت ۹ صبح برای هماهنگی با اعضای خود و ساعت ۵ بعدازظهر برای جمع‌بندی و مدیریت هماهنگ همه موضوعات برگزار می‌شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: پیش‌بینی‌های لازم، امکانات مورد نیاز و فضای مناسب برای حضور زائران و هم‌استانی‌های عزیز در مشهد به‌خوبی فراهم شده است. همه مقدمات، امکانات و زیرساخت‌ها آماده است تا بتوانیم میزبان حضور گسترده و میلیونی مردم باشیم. خوشحال هستیم که بار اصلی این مراسم بر دوش مردم است و دولت و کمیته‌های اجرایی صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و بسترساز حضور مردم را بر عهده دارند.

مظفری با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید اظهار کرد: امروز با افتخار شاهد هستیم که بخش خصوصی استان، فعالان حوزه تولید، صنعت و تجارت با تمام توان در کنار مردم برای پشتیبانی از این مراسم بزرگ حضور دارند. بدون هیچ اغراقی، همه این خدمات و ایستگاه‌های پذیرایی و خدماتی که در سطح استان برپا شده، حاصل مشارکت بخش خصوصی، هیئت‌های مذهبی، مجموعه‌های مردمی و فعالان اقتصادی است. در حال حاضر بیش از سه هزار ایستگاه پذیرایی و خدماتی در سطح استان فعالیت دارند که بخش عمده پشتیبانی آن‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

استاندار خراسان رضوی درباره حضور مهمانان خارجی نیز گفت: بر اساس تقسیم کار انجام‌شده، ادای احترام رسمی شخصیت‌های خارجی به رهبر شهید در تهران پیش‌بینی شده بود و همان‌گونه که اعلام شد، شخصیت‌هایی از بیش از ۱۰۰ کشور در آن مراسم حضور داشتند. البته بسیاری از این شخصیت‌ها برای حضور در مشهد نیز ابراز تمایل کرده‌اند و وزارت امور خارجه با هماهنگی آستان قدس رضوی پیش‌بینی‌های لازم را برای حضور آنان انجام داده است، هرچند مراسم رسمی ادای احترام به شکل تهران در مشهد برگزار نخواهد شد.

او در پاسخ به پرسشی درباره محل تدفین رهبر شهید نیز اظهار کرد: هنوز محل دقیق تدفین در حرم مطهر به‌صورت رسمی اعلام نشده است. از شب گذشته نیز جلساتی در این خصوص برگزار شده و طی روزهای آینده اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

مظفری تاکید کرد: استان خراسان رضوی برای میزبانی شایسته از زائران، مسافران و همه عزیزانی که برای بدرقه و تشییع رهبر شهید به مشهد سفر می‌کنند، آمادگی کامل دارد.

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