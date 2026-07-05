شهرستان داورزن آماده میزبانی از عزاداران رهبر شهید است / برپایی ۵ موکب بزرگ پذیرایی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسن قربانی امروز یکشنبه 14 تیر ماه 1405 در خصوص جزئیات تمهیدات انجام شده برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان داورزن به عنوان بابالرضا و ورودی اصلی استان خراسان رضوی از سمت غرب شناخته میشود، تمامی ظرفیتهای اجرایی و مردمی برای خدمترسانی به زائران بسیج شده است.
فرماندار داورزن با اشاره به برگزاری پنج جلسه هماهنگی برای مدیریت این ایام افزود: از ابتدا با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه، کمیتههای تخصصی با مشارکت گسترده تمامی بخشها تشکیل شدهاند، این کمیتهها شامل کمیته اسکان و تغذیه، کمیته حملونقل و ترافیک، کمیته بهداشت و درمان و کمیته فرهنگی هستند که کمیته فرهنگی نیز تحت مدیریت امامجمعه و با مشارکت فعال روحانیون در حال فعالیت است.
قربانی با تأکید بر اینکه خدماتدهی موکبها از 16 تیرماه آغاز خواهد شد، تصریح کرد: طبق برنامهریزی صورت گرفته، ۵ موکب اصلی در نقاط کلیدی شامل مجتمع آستان قدس در روستای کاهک، مزار شهدای گمنام داورزن، روستاهای صدخرو و مهر، و امامزاده علیاصغر (ع) ریوند مستقر شدهاند. در راستای تکریم شایسته زائران، برخی از این موکبها علاوه بر پذیراییهای متداول، وعدههای غذایی کامل شامل صبحانه، ناهار و شام را نیز در طول شبانهروز برای مسافران تدارک دیدهاند.
او افزود: برای مسیر بازگشت زائران از مشهد مقدس نیز تدابیر مشابهی در روستاهای مهر و بیزه اتخاذ شده است تا در تمام طول مسیر، خدمات مستمر ارائه شود.
قربانی در خصوص تأمین سوخت مورد نیاز خودروها بیان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با شرکت نفت، وضعیت دو جایگاه سوخترسانی اصلی در مسیر رفت و برگشت مورد بازدید میدانی قرار گرفت و هیچگونه کمبودی وجود ندارد. در حال حاضر سوخترسانی به خودروهای سواری بدون هیچگونه محدودیتی انجام میپذیرد و کارتهای سوخت لازم نیز پیشبینی شده است.
فرماندار داورزن با ابراز تأسف از حوادث اخیر در جادههای این منطقه، از جمله تصادف منجر به فوت دو نفر در مسیر داورزن، بر اهمیت ایمنی تأکید کرد و گفت: به زودی جلسه اضطراری شورای ترافیک شهرستان با حضور مدیران راه و مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد. هدف از این نشست، جانمایی دقیقتر تابلوهای هشدار دهنده و اصلاح وضعیت ترافیکی در مجاورت موکبهاست؛ چرا که معتقدیم این موکبها نه تنها ایستگاه پذیرایی، بلکه نقاط امنی برای استراحت کوتاه رانندگان و کاهش خستگی و خوابآلودگی خواهند بود.
قربانی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، از جمله کمیته حملونقل(تحت مدیریت نیروی انتظامی و راهداری)، کمیته بهداشت(تحت مدیریت مرکز بهداشت و جمعیت هلال احمر) و بسیج مردمی، در حالت آمادهباش کامل هستند. همچنین با همکاری اداره راه و مشارکت سپاه و جوانان، ۴ تابلوی بزرگ با شعارهای مناسبتی در مسیر نصب شده تا فضای فرهنگی ایام بهخوبی برای مسافران و زائران تداعی شود. تمامی ادارات تا پایان مراسم مکلف به اجرای دقیق دستورالعملها و خدمترسانی بیوقفه به زائران هستند.
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