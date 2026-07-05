بهگزارش خبرنگار میراث آریا، بر اساس این اطلاعیه، با اولویت تداوم جریان زیارت و خدمترسانی به زائران، تمهیدات ویژهای برای برگزاری شایسته این مراسم معنوی در نظر گرفته شده است. در این راستا، تغییراتی در فرایند تشرف به بارگاه منور رضوی اعمال خواهد شد.
آستان قدس تصریح کرده است که جریان زیارت و تردد زائران در صحنهای پیرامونی حرم مطهر بهصورت مستمر و بدون وقفه ادامه مییابد. با این حال، محدودیتهای تشرف و تردد بهصورت تدریجی از ظهر چهارشنبه، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، در صحنها و رواقهای مرکزی حرم مطهر اعمال شده و تا پایان مراسم تدفین ادامه خواهد داشت.
در پایان این اطلاعیه از زائران و مجاوران حضرت شمسالشّموس (علیهالسلام) درخواست شده است که در برنامهریزی سفر خود به مشهد مقدس این موضوع را مد نظر قرار دهند و با خادمان حرم در اجرای هرچه شایستهتر این مراسم همکاری نمایند. برپایی آیینی در شأن حرم مطهر رضوی و مقام والای رهبر شهید، نیازمند همراهی و صبر زائران است.
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