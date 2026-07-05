حفظ جریان زیارت در کنار برگزاری تشییع باشکوه رهبر شهید باید در اولویت باشد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، آیتالله احمد مروی امروز یکشنبه 14 تیر ماه 1405 در جلسه برنامهریزی برای تشییع رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت حفظ جریان زیارت در کنار برگزاری تشییع باشکوه رهبر شهید و فراهم آوردن زمینه حضور پرشور، آرام و ایمن مردم در این آیین تأکید کرد.
تولیت آستان قدس رضوی بر اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع به عموم مردم درباره زمان و میزان محدودیتهای احتمالی زیارت همزمان با آیین تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و همراهان گرانقدر ایشان، ارائه توصیههای لازم به زائران و نصب نمایشگرهای بزرگ در خیابانهای اطراف و حریم حرم مطهر تأکید کرد تا عموم مردم و زائران بتوانند ضمن همراهی با این مراسم، از فضای معنوی آن بهرهمند شوند.
آیت الله مروی تصریح کرد: باید به عموم زائران و مردم عزیزی که به مشهد مقدس مشرف میشوند اطمینان داده شود که ادای احترام و مشارکت در این مراسم، صرفاً به حضور در محل اصلی برگزاری آن محدود نیست؛ بلکه تمامی کسانی که در مسیرها، معابر، خیابانها و پهنههای پیرامونی حرم مطهر حضور مییابند، بخشی از این اجتماع بزرگ و آیین تاریخی وداع با رهبر شهید انقلاب به شمار میآیند.
در این جلسه، گزارش آخرین اقدامات، هماهنگیها و تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری این آیین به آیتالله مروی ارائه شد و روند آمادهسازی بخشهای مختلف حرم مطهر رضوی، هماهنگیهای میانبخشی و برنامههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر، منظمتر و ایمنتر این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
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