ظرفیت اسکان در مشهد به ۱.۷ میلیون نفرشب افزایش یافت/ استقرار ۱۵۰۰موکب خدماتی در مشهد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی شاد امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: ظرفیت اسکان در مشهد با آماده‌سازی حدود ۸ هزار مرکز اقامتی در سطوح رسمی، موقت و اضطراری، به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر-شب افزایش یافته است.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید ایران در خراسان رضوی ادامه داد: این ظرفیت با مشارکت گسترده مردمی و از طریق پویش‌های «هر خانه یک زائرسرا»، «مسجدنا» و «هم‌محله امام رضا(ع)» فراهم شده و زائران برای دریافت راهنمایی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه پاسخگویی ۰۵۱۳۷۰۴۵ تماس بگیرند.

شاد همچنین با اشاره به تمهیدات خدماتی گفت: یک‌هزار و ۵۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی در پیرامون حرم مطهر رضوی مستقر می‌شوند تا خدمات پذیرایی، فرهنگی، راهنمایی و درمانی ارائه کنند.

به گفته وی، تأمین مستمر برق، آب و سوخت نیز با استقرار 150تانکرهای ثابت و سیار و سامانه‌های پشتیبان، بدون وقفه انجام خواهد شد.

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