برگزاری نشست بررسی کتاب «سفرنامه ناصرخسرو» در روستای گردشگری ریاب

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز شنبه 13 تیر ماه 1405 اظهار کرد: نشست بررسی کتاب «سفرنامه ناصرخسرو» به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان گناباد، محفل کتاب عباس زمانی، محفل ادبی بامداد سخن کتابخانه عمومی شهید مطهری، دهیاری و شورای اسلامی روستای گردشگری ریاب و اداره میراث فرهنگی شهرستان گناباد در بومگردی ابومنصور روستای گردشگری ریاب برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد ادامه داد: در این محفل فرهنگی، حاضران به بحث و بررسی کتاب ارزشمند «سفرنامه ناصرخسرو» پرداختند و ابعاد تاریخی، فرهنگی و ادبی این اثر ماندگار را مورد نقد و گفت‌وگو قرار دادند.

محمودی قوژدی تصریح کرد: این برنامه فرهنگی با هدف حمایت از روند ثبت جهانی روستای گردشگری ریاب و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این روستا برگزار شد.

او گفت: این مراسم با حضور بخشدار مرکزی، جمعی از فرهیختگان، نویسندگان، اعضای محافل ادبی، علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ و جمعی از مسئولان محلی در فضایی صمیمی و فرهنگی برگزار شد و بر اهمیت کتاب، میراث فرهنگی و نقش آن‌ها در توسعه گردشگری و حفظ هویت فرهنگی منطقه تأکید شد.

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