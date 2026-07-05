به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا قلندر شریف شنبه ۱۳ تیرماه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: اجرای مراسم تشییع رهبر شهید بر عهده سپاه امام رضا(ع) است و شهرداری مسوولیت پشتیبانی و خدمات شهری را بر عهده دارد.
شهردار مشهد ادامه داد: ستاد برگزاری مراسم تشییع در خراسان رضوی به ریاست استاندار و با هفت کارگروه و ۳۲ کمیته تشکیل شده است که شهرداری مسوولیت کمیته خدمات شهری را بر عهده دارد. در شهرداری مشهد نیز ستاد ویژهای با ۹ کمیته تخصصی تشکیل شده و جلسات به صورت مستمر برگزار میشود.
قلندر شریف تصریح کرد: تمام بخشهای شهرداری در آماده باش و ماموریت اصلی شهرداری در ۲ هفته اخیر موضوع تشییع رهبر شهید است، در سراسر شهر شاهد رستاخیز بزرگی خواهیم بود و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
شهردار مشهد گفت: مشهد میزبان یکی از ماندگارترین و بزرگترین رویدادهای تاریخ خود خواهد بود، بار اصلی خدمات این مراسم و حتی کمک به سایر دستگاهها بر دوش شهرداری قرار دارد و این را برای خود افتخار میدانیم.
فضاسازی شهر مشهد و اکران از تصاویر مرتبط
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: فضاسازی شهر مشهد با هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری انجام شده و تصویر مرتبط در سطح شهر اکران شده است.
جاوید کیانی افزود: پویش «هر خانه یک حسینیه» نیز با هماهنگی امور مساجد آغاز شده است.
همچنین معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد اظهار کرد: برنامهریزی لازم برای سرویس دهی در مسیر مراسم تشییع رهبر شهید صورت گرفته و مردم از سطح شهر به چهار مسیر ورودی به حرم مطهر از میدان فردوسی به سمت حرم از میدان فجر، تقاطع مصلی و پایانه مسافربری حرم تا حرم مطهر رضوی هدایت خواهند شد.
پوریا محمدیان افزود: از میدان پرواز در بلوار فرودگاه مشهد تا میدان ۱۵ خرداد نیز سرویسدهی پیشبینی شده است، البته سرویسدهی متناسب با محدودیتها انجام خواهد شد.
او گفت: خطوط قطارشهری نیز به صورت کامل فعال و سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی و قطارشهری رایگان و در صورت نیاز سرویسدهی ۲۴ ساعته خواهد بود.
معاون عمران شهردار مشهد افزود: برای پارک خودروهای شخصی نیز تمهیداتی صورت گرفته است.
حضور نیروهای خدمات شهری در تمام مسیر تشییع
همچنین معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در این جلسه اظهار کرد: در تمام مسیر تشییع رهبر، نیروهای خدمات شهری حضور خواهند داشت و خدمات لازم ارائه خواهد شد.
مهدی یعقوبی افزود: افزون بر۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در روزهای اخیر خریداری شده و تعداد سرویسهای بهداشتی در سطح شهر طی این ایام به ۵۰۰ چشمه افزایش مییابد.
او با بیان اینکه دستگاههای مهپاش نیز برای مراسم تشییع آماده شده است، گفت: نیروهای آتشنشانی نیز در بحث تامین ایمنی مسیر در این روزها در آماده باش هستند و در جمعیت حضور خواهند داشت.
معاون شهردار مشهد ادامه داد: در حوزه اسکان وظیفهای نداریم اما بوستان زائرپذیر غدیر به صورت کامل آماده سازی شده و تعدادی از بوستانهای مناسب نیز برای اسکان اضطراری آماده شده است.
یعقوبی گفت: فروشگاههای ارزاق شهرداری و نانوایی های در اختیار نیز در آماده باش خواهند بود و ارزاق مورد نیاز تامین شده است.
طبق اعلام سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی، مسیر اصلی برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت از بلوار فرودگاه تا حرم مطهر رضوی تعیین شده، با این حال زمان دقیق ورود پیکر مطهر شهدا از عراق، عامل تعیینکنندهای در اتخاذ تصمیم نهایی درباره نقطه آغاز مراسم است و احتمال تغییر در مبدا تشییع وجود دارد.
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