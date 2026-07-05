به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵ افزود: شهرستان گناباد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اقامتی، از جمله مراکز رسمی و اضطراری، آماده است تا میزبان زائران و عزاداران گرامی در ایام حزن‌انگیز رحلت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رهبر شهید) باشد. این شهرستان با توجه به موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای منتهی به شهرهای مقدس تهران، قم و مشهد، برنامه‌های ویژه‌ای را برای پذیرش حداکثری مسافران در نظر گرفته است.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد ادامه داد: با تفکیک این ظرفیت‌ها اظهار کرد: این توان پذیرش شامل حدود هزار تخت در اقامتگاه‌های رسمی و همچنین بیش از پنج هزار تخت در اقامتگاه‌های غیررسمی و سنتی است. علاوه بر این، برای پیش‌بینی حداکثری در شرایط ازدحام، بیش از شش هزار تخت در اقامتگاه‌های اضطراری آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز، هیچ زائری بدون مکان اقامتی باقی نماند.

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد در ادامه به لزوم نظارت بر این ظرفیت‌ها اشاره کرد و گفت: داشتن ظرفیت بالا، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دیگر، کیفیت ارائه خدمات است. به همین دلیل، دستور داده شده است تا کارشناسان این اداره به‌صورت روزانه و میدانی از تمامی این مراکز بازدید کنند تا استانداردهای بهداشتی و کیفیت خدمات، به‌ویژه در مراکز غیررسمی و اضطراری، به‌طور دقیق کنترل شود.

‌او تأکید کرد: در این ایام حساس، هیچ‌گونه کوتاهی در ارائه خدمات یا تخلف در استانداردهای بهداشتی و قانونی را نمی‌پذیریم هدف ما این است که زائران در مسیر سفر خود، با ویترینی از مهمان نوازی اصیل گنابادی و نظمی اداری مواجه شوند تا در آرامش کامل به مقاصد عبادی خود برسند .

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر برای تسهیل تردد و اقامت زائران همکاری کنند تا گناباد در این روزهای دشوار، از عزاداران رهبر شهید میزبانی شایسته‌ای داشته باشد.



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