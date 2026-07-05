۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳

آمادگی تاسیسات گردشگری تربت حیدریه برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

آمادگی تاسیسات گردشگری تربت حیدریه برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: تمامی واحدهای اقامتی، گردشگری و واحدهای خدماتی بین راهی این شهرستان در راستای خدمت رسانی به عزاداران رهبر شهید از آمادگی کامل برخوردارند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمدی امروز 14 تیرماه 1405 اظهار کرد: با هماهنگی ستاد اسکان شهرستان، اقامت برای ۶۰ هزار نفر در هرشب در واحدهای رسمی، موقت و اضطراری آماده شده است. 
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه افزود: ۳۶ واحد تاسیسات گردشگری شامل اقامتگاه‌های بومگردی، خانه مسافر و مهمانپذیرها، رستوران‌های بین‌راهی و مجتمع‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی  به زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع خدمات خواهند داد. 
محمدی تصریح کرد: موقعیت ویژه شهرستان تربت حیدریه به‌عنوان دروازه ورودی به مشهد مقدس و  عبور میلیون‌ها زائر و مسافر از ۹ استان جنوبی کشور از مسیر تربت حیدریه وظیفه سنگینی بر دوش تمامی  دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی گذاشته و در همین راستا تعداد  ۱۰ کمیته تخصصی با عضویت بیش از ۶۰ اداره دولتی و نهادهای مردمی از حدود یک ماه قبل برای خدمت رسانی به عزاداران رهبر شهید برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.
دبیر ستاد خدمات سفر تربت حیدریه اظهار کرد: کمیته اسکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کمیته‌ها در شهرستان برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند تا در روزهای پیش روی، بسترساز آرامش و آسایش مسافرانی باشیم که از محور جنوب به سمت حرم مطهر رضوی و مراسم تشییع رهبر شهید عزیمت می‌کنند و در صورت وجود مشکلات اقامتی در مشهد، در این شهرستان اقامت داشته باشند و برخی اقامتگاه‌های بومگردی نیز به‌صورت رایگان خدمات ارایه می دهند.
او از راه اندازی پویش‌های مختلف در  خصوص راه اندازی موکب‌ها و اسکان مردمی خبر داد و در انتها از مشارکت و حمایت‌های مردمی و خیران تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041400975
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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