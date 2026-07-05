آمادگی تاسیسات گردشگری تربت حیدریه برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمدی امروز 14 تیرماه 1405 اظهار کرد: با هماهنگی ستاد اسکان شهرستان، اقامت برای ۶۰ هزار نفر در هرشب در واحدهای رسمی، موقت و اضطراری آماده شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت حیدریه افزود: ۳۶ واحد تاسیسات گردشگری شامل اقامتگاههای بومگردی، خانه مسافر و مهمانپذیرها، رستورانهای بینراهی و مجتمعهای گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی به زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع خدمات خواهند داد.
محمدی تصریح کرد: موقعیت ویژه شهرستان تربت حیدریه بهعنوان دروازه ورودی به مشهد مقدس و عبور میلیونها زائر و مسافر از ۹ استان جنوبی کشور از مسیر تربت حیدریه وظیفه سنگینی بر دوش تمامی دستگاههای دولتی و غیر دولتی گذاشته و در همین راستا تعداد ۱۰ کمیته تخصصی با عضویت بیش از ۶۰ اداره دولتی و نهادهای مردمی از حدود یک ماه قبل برای خدمت رسانی به عزاداران رهبر شهید برنامهریزی لازم صورت گرفته است.
دبیر ستاد خدمات سفر تربت حیدریه اظهار کرد: کمیته اسکان بهعنوان یکی از مهمترین کمیتهها در شهرستان برنامهریزیهای لازم را انجام دادهاند تا در روزهای پیش روی، بسترساز آرامش و آسایش مسافرانی باشیم که از محور جنوب به سمت حرم مطهر رضوی و مراسم تشییع رهبر شهید عزیمت میکنند و در صورت وجود مشکلات اقامتی در مشهد، در این شهرستان اقامت داشته باشند و برخی اقامتگاههای بومگردی نیز بهصورت رایگان خدمات ارایه می دهند.
او از راه اندازی پویشهای مختلف در خصوص راه اندازی موکبها و اسکان مردمی خبر داد و در انتها از مشارکت و حمایتهای مردمی و خیران تقدیر و تشکر کرد.
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