میراثآریا: در میان ازدحام زائران و دلدادگان، هنوز میتوان به کوچهای رسید که پلاک ۱۴ آن، روایتگر سالهایی است که مبارزه، سادهزیستی، ایمان و امید در کنار هم معنا پیدا میکرد. خانهای که امروز با عنوان «خانهموزه انقلاب اسلامی» شناخته میشود، روزگاری تنها مامن خانوادهای روحانی بود؛ خانوادهای که بعدها نقش تعیینکنندهای در سرنوشت انقلاب اسلامی ایران ایفا کرد.
این خانه، سندی زنده از روزهای شکلگیری نهضت اسلامی است، خانهای که دیوارهایش شاهد جلسات روشنگری، رفتوآمد مبارزان، حضور دانشجویان و طلاب، بازداشتهای پیاپی و در نهایت آغاز مسیری بود که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.
آغاز زندگی مشترک در خانهای کوچک
روایت این خانه از مهرماه سال ۱۳۴۳ آغاز میشود؛ زمانی که آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای، طلبهای جوان، زندگی مشترک خود را در دو اتاق استیجاری آغاز کرد. امکانات اندک بود و شرایط اقتصادی دشوار، اما آنچه این زندگی را متمایز میکرد، انتخاب آگاهانه سادهزیستی بود.
همسر ایشان که از خانوادهای متمکن بود، آگاهانه زندگی ساده را در کنار همسر خود برگزید؛ انتخابی که بعدها به بخشی از سبک زندگی این خانواده تبدیل شد. سالها زندگی در خانههای استیجاری، با کمترین امکانات و در نهایت ساخت خانهای ساده در سال ۱۳۴۷، حاصل همان نگاه بود.
خانهای که با سختی فراوان ساخته شد، هرگز رنگ تجمل به خود ندید؛ اما خیلی زود، از یک خانه شخصی فراتر رفت و به نقطهای اثرگذار در جریان مبارزات انقلابی مردم مشهد تبدیل شد.
جایی که اندیشه انقلاب شکل میگرفت
پلاک ۱۴، به تدریج به یکی از مهمترین پایگاههای فکری و فرهنگی نهضت اسلامی در مشهد تبدیل شد. دوشنبهها و پنجشنبهها، جمعی از طلاب، دانشجویان و جوانان دغدغهمند در همین خانه گرد هم میآمدند. جلساتی که در ظاهر، نشستهای علمی و دینی بود، در حقیقت بستری برای تبیین اندیشه اسلامی، روشنگری سیاسی و نقد حکومت پهلوی به شمار میرفت.
در روزگاری که هر حرکت فرهنگی زیر ذرهبین ساواک قرار داشت، همین نشستهای ساده، نسلی از نیروهای مومن، آگاه و انقلابی را پرورش داد؛ نسلی که بعدها در متن مبارزات مردمی نقشآفرین شد.
رفتوآمد مبارزان و چهرههای فعال نهضت از شهرهای مختلف کشور به این خانه، آن را به مرکزی برای تبادل نظر، هماهنگی و تصمیمسازی تبدیل کرده بود. بسیاری از برنامههای فرهنگی و انقلابی، در همین فضای ساده طراحی و ساماندهی میشد.
شاید اگر کسی آن روزها از کنار این خانه عبور میکرد، هرگز تصور نمیکرد که در پشت همین دیوارهای گلی و اتاقهای ساده، بخشی از آینده ایران در حال شکل گرفتن است.
خانهای که زیر نگاه ساواک بود
فعالیتهای گسترده فرهنگی و انقلابی، طبیعی بود که از چشم دستگاه امنیتی رژیم پهلوی پنهان نماند. پلاک ۱۴ سالها زیر مراقبت ماموران ساواک قرار داشت. رفتوآمدها ثبت میشد، جلسات زیر نظر بود و هر حرکت کوچک، در گزارشهای امنیتی منعکس میشد.
چهارمین و پنجمین بازداشت آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای نیز از همین خانه آغاز شد؛ خانهای که بارها ماموران امنیتی آن را بازرسی کردند.
در اسناد ساواک آمده است که در یکی از این یورشها، حدود ۴۰ جلد کتاب سیاسی از کتابخانه این منزل ضبط شد؛ کتابهایی که از نگاه رژیم پهلوی، ابزار آگاهیبخشی و تهدیدی برای استمرار حکومت محسوب میشد.
همین اسناد امروز، ارزش تاریخی این خانه را دوچندان کردهاند؛ چرا که نشان میدهند چگونه یک خانه کوچک توانسته بود به کانون اندیشه و مقاومت تبدیل شود.
تبعید؛ فصل دیگری از مبارزه
آذرماه ۱۳۵۶، فشارهای امنیتی به مرحله تازهای رسید. پس از بازداشتها و محدودیتهای متعدد، این بار حکم تبعید صادر شد؛ ابتدا ایرانشهر و سپس جیرفت. هرچند دوری از مشهد، ظاهرا میتوانست فعالیتهای انقلابی را محدود کند، اما تبعید نیز به فرصتی برای گسترش ارتباطات و تبیین اندیشههای نهضت اسلامی تبدیل شد.
بازگشت به شهری که بوی انقلاب میداد
شهریور ۱۳۵۷، بازگشت به مشهد، همزمان با اوجگیری موج انقلاب بود. فضای شهر دیگر با سالهای گذشته تفاوت داشت. اعتراضهای مردمی گستردهتر شده بود و جریان انقلاب، هر روز قدرت بیشتری پیدا میکرد.
رهبر شهید بار دیگر در میان مردم حاضر شد؛ در جمع فرهنگیان سخن گفت، با اقشار مختلف جامعه دیدار کرد و در شب عاشورای سال ۱۳۵۷، در حرم مطهر امام رضا(ع)، خطبهای تاریخی ایراد کرد که در آن، نام حضرت امام خمینی(ره) را با صراحت بر زبان آورد؛ اقدامی که در آن روزگار، نشانهای آشکار از ایستادگی در برابر رژیم پهلوی بود.
در تمام این روزها، خانه پلاک ۱۴ همچنان محل رفتوآمد مبارزان و یکی از نقاط مهم ارتباطی جریان انقلاب در مشهد باقی ماند.
خداحافظی با خانهای که مامن مبارزه بود
دیماه سال ۱۳۵۷، تنها چند هفته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، زمان خداحافظی با این خانه فرا رسید. خانهای که سالها مامن مبارزه، اندیشه، گفتوگو و مقاومت بود، حالا ماموریت خود را به پایان رسانده بود.
عزیمت به تهران برای عضویت در شورای انقلاب، آغاز فصل تازهای از مسئولیتهای انقلابی بود؛ فصلی که اندکی بعد، با پیروزی انقلاب اسلامی وارد مرحلهای جدید شد. اما پلاک ۱۴ در سرشور، همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران باقی ماند؛ خانهای که اگرچه از نظر معماری بسیار ساده بود، اما در تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران، جایگاهی کمنظیر پیدا کرد.
میراثی فراتر از خشت و آجر
امروز این خانه با عنوان «خانهموزه انقلاب اسلامی»، میزبان علاقهمندان، پژوهشگران، دانشجویان و گردشگران است. بازدید از این خانه، سفری در دل یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است.
هر اتاق، هر پنجره، هر قفسه کتاب و هر گوشه این خانه، روایتی از روزهایی را در خود حفظ کرده که آینده ایران در میان گفتوگوهای صمیمانه، جلسات فرهنگی و مبارزات بیوقفه رقم میخورد.
خانهای که هنوز زنده است
این روزها که میلیونها ایرانی در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافتهاند، خانه پلاک ۱۴ نیز بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا میکند. اینجا بخشی از هویت انقلاب اسلامی است؛ خانهای که با سادهترین امکانات ساخته شد، اما بزرگترین آرمانها را در دل خود پرورش داد.
شاید راز ماندگاری این خانه نیز همین باشد، اینکه عظمت تاریخ، همیشه در کاخهای باشکوه شکل نمیگیرد. گاهی سرنوشت یک ملت، در خانهای کوچک، با اتاقهایی ساده، کتابهایی محدود و مردمانی مومن رقم میخورد.
پلاک ۱۴ خیابان سرشور، امروز سندی زنده از ایمان، استقامت، مردمباوری و مبارزه است؛ خانهای که دیوارهایش هنوز صدای گفتوگوهای آن سالها را در حافظه خود حفظ کردهاند و برای هر بازدیدکننده، روایتگر فصلی ماندگار از تاریخ معاصر ایران هستند؛ روایتی که این روزها، همزمان با آیین وداع با رهبر شهید، بیش از همیشه جان میگیرد و یادآور این حقیقت است که برخی خانهها، بخشی از تاریخ یک ملتاند.
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