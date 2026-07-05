به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی شاد امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵ به خبرنگاران اظهار کرد: علاوه بر هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس موجود در خراسان رضوی هم در این زمینه فعال هستند و تا روز تشییع و پس از آن بارها کار انتقال مسافران و زائران را به مشهد انجام خواهند داد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی گفت: علاوه بر ظرفیت موجود ناوگان ریلی در مسیر مشهد، قطارهای فوق العاده نیز برای این مراسم بزرگ پیش بینی شده که نسبت به این امر اطلاع رسانی خواهد شد.

شاد ادامه داد: زمان و مکان آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تحت تاثیر پایان مراسم تشییع در نجف و کربلا و بازگشت پیکر شهدا به مشهد است از این رو با توجه به زمان رسیدن پیکرها احتمال تغییر مکان و زمان تا روز تشییع یعنی ۱۸ تیرماه وجود دارد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی تصریح کرد: به طور قطع مراسم تشییع پیکرها در مشهد انجام خواهد شد و پیش بینی می شود مراسم اصلی تشییع با حضور انبوه مردم در چهار مسیر منتهی به حرم رضوی در مشهد برگزار شود.

او برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص آیین تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد را اقدامی ملی و فرا استانی عنوان کرد و گفت: هنوز تصمیمی برای اعلام تعطیلی چهارشنبه در مشهد اتخاذ نشده ضمن آنکه هنوز به طور قطعی مشخص نشده چه کسی برپیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نماز اقامه خواهد کرد.

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