به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405 در حاشیه مانور آمادگی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز دوشنبه است و طبیعتاً تا پنجشنبه که مراسم تشییع در مشهد برگزار می‌شود، به یک معنا همه مقدمات کار فراهم شده است، امروز نیز به همراه مدیران ۳۵ کمیته‌ای که در ستاد برگزاری مراسم فعالیت دارند، از محل‌های پیش‌بینی‌شده بازدید می‌کنیم و آمادگی کامل بخش‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. امروز روزی است که باید همه مقدمات کار نهایی شده باشد و اگر احیاناً در این فاصله نیاز به اصلاح یا تکمیل برخی موارد وجود داشته باشد، انجام خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه همان‌گونه که مشاهده شد، همه مقدمات برای برگزاری یک مراسم باشکوه، همراه با آرامش و امنیت مردم عزیز فراهم است. پیش‌بینی ما این است که همه امکانات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مایه آرامش، رفاه و آسایش عزیزانی باشد که از جای‌جای ایران اسلامی، کشورهای اطراف و به‌ویژه هم‌استانی‌های عزیزمان در این مراسم حضور پیدا می‌کنند. امیدواریم با لطف خداوند متعال، عنایت ویژه حضرت امام رضا(ع) و مشارکت بسیار گسترده مردم، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه و باعظمت باشیم.

مظفری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات انجام‌شده با مشارکت مردم شکل گرفته است، گفت: بخش عمده‌ای از این مقدمات را مردم عزیز در قالب‌های مختلف فراهم کرده‌اند. در واقع پشتیبانی این مراسم با مردم است و دستگاه‌های اجرایی بیشتر وظیفه ساماندهی و سازماندهی این ظرفیت عظیم مردمی را بر عهده دارند. همه دستگاه‌ها نیز به اقتضای وظیفه ذاتی خود و البته با علاقه و انگیزه در میدان حضور دارند. ستاد مراسم در استان از مدت‌ها قبل فعال بوده و امروز ماحصل همه زحمات همکاران را به عرصه اجرا آورده‌ایم و به تعبیر من، امروز در حال تست و ارزیابی نهایی همه بخش‌ها هستیم تا هیچ موضوعی از قلم نیفتد و خدمات با بهترین کیفیت ممکن ارائه شود و بستر لازم برای استقبال باشکوه از امام شهیدمان که پس از سال‌ها در زادگاه خود در کنار مضجع شریف امام هشتم(ع) آرام خواهند گرفت، فراهم باشد.

او با اشاره به مشارکت استان‌های مختلف کشور در آماده‌سازی این مراسم اظهار کرد: خوشبختانه همه استان‌های کشور برای کمک به خراسان رضوی و مشارکت در میزبانی این رخداد بزرگ اعلام آمادگی کرده‌اند. زائران و شرکت‌کنندگان مراسم از سراسر کشور به مشهد خواهند آمد و همه استانداران برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند. این رخداد در تاریخ خراسان رضوی بی‌نظیر است؛ در گذشته چنین حجم جمعیتی را در استان نداشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز با چنین گستره‌ای کمتر شاهد چنین رویدادی باشیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: امروز صبح نیز معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی، بار دیگر آمادگی دولت را برای هرگونه کمک اعلام کردند. همچنین وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، حوزه حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در کنار سایر دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند تا همه با هم این امکان را برای مردم فراهم کنیم که در آرامش، امنیت و آسایش بیشتر در این مراسم حضور پیدا کنند.

مظفری خطاب به زائران و شرکت‌کنندگان مراسم تصریح کرد: خواهش و تمنای من این است که همه عزیزانی که به مشهد مشرف می‌شوند، با آرامش و اطمینان خاطر سفر کنند. دل خود را به حضرت امام رضا(ع) و امام شهیدمان بسپارند. مردم خراسان با همه وجود تلاش می‌کنند تا میزبانان شایسته‌ای برای عزیزانی باشند که از جای‌جای ایران اسلامی و کشورهای اطراف در این مراسم حضور پیدا می‌کنند. خوشبختانه همه مقدمات فراهم شده و هیچ مانع، مشکل یا محدودیتی برای حضور مردم وجود ندارد.



او ادامه داد: همیشه در جلسات تأکید کرده‌ایم که کاری که امروز انجام می‌دهیم، صرفاً یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه یک وظیفه دلی، یک کار جمعی و افتخاری است. همه مردم در این مراسم سهم و نقشی دارند؛ یکی خادم مردم است، یکی زائر، یکی مشایعت‌کننده، یکی موکب برپا کرده، یکی ایستگاه پذیرایی ایجاد کرده و دیگری مسئول اطلاع‌رسانی است. همه در این رویداد تاریخی نقش دارند و این توفیقی است که خداوند متعال نصیب ما کرده است.





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