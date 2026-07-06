به گزارش خبرنگار میراث آریا، حامد قربانی امروز دوشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از موکب‌های بین‌راهی مسیرهای مواصلاتی سبزوار با اشاره به قرارگیری این شهرستان در مسیر اصلی تردد زائران رضوی، اظهار کرد: با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اجرایی و مردمی، زیرساخت‌های لازم برای استقبال و خدمات‌رسانی به زائران فراهم شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار با بیان این‌که از ۱۰ روز پیش کمیته‌ها و کارگروه‌های شهرستانی زیر نظر ستاد برگزاری مراسم تشییع تشکیل شده است، افزود: هم‌اکنون با تدابیر اتخاذشده، شاهد حضور همه‌جانبه مردم شریف سبزوار در کنار دستگاه‌های اجرایی هستیم و موکب‌ها خدمات اسکان، پذیرایی، فرهنگی و پشتیبانی را آغاز کرده‌اند.

قربانی با اشاره به جانمایی و برپایی بیش از ۶۰ موکب ۲۴ ساعته در مسیرهای ارتباطی شهرستان، تصریح کرد: تمامی اقلام رفاهی این موکب‌ها با کمک خیران و مردم وفادار منطقه تأمین شده تا خدمات فرهنگی و پذیرایی در شأن زائران و مشتاقان وداع با قائد عظیم‌الشأن ارائه شود.

او به اقدامات ایمنی و درمانی نیز اشاره کرد و گفت: با استقرار اکیپ‌های هلال‌احمر و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و همچنین برپایی یک بیمارستان صحرایی در مسیر تردد زائران، تمهیدات لازم برای خدمات‌دهی سریع در مواقع ضروری اندیشیده شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار تصریح کرد: حضور حماسی ملت ایران در این مراسم، ضمن تجدید عهد با رهبر شهید، پیام‌آور اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

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