به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز چهاردهم تیرماه ۱۴۰۵، محور ارتباطی یاسوج به سمت اصفهان در محدوده شهرستان دنا، شاهد تلاشی مضاعف برای میزبانی از خیل عظیم زائرانی بود که برای شرکت در آیین تشییع «قائد امت اسلامی» راهی مرکز کشور هستند. در این میان، موکب‌هایی که با مدیریت، برنامه‌ریزی و همکاری ویژه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد برپا شده‌اند، به عنوان نقاط عطف خدمت‌رسانی در این مسیر در حال فعالیت هستند.

در بازدید میدانی مشترکی که با حضور عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا و سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد، زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی این موکب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این موکب‌ها با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری در خدمت به زوار، با مشارکت شوراهای اداری، هیئت‌های مذهبی و توان اجرایی میراث فرهنگی راه‌اندازی شده‌اند.

عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا در این بازدید گفت: بر اساس تکلیفی بر عهده داریم و برای هرچه باشکوه‌تر و با عظمت‌تر برگزار شدن این مراسم: این مراسم صرفاً یک مراسم تشییع نیست و یک پیام اتحاد و پیام اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار دنا ضمن اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های رفاهی افزود: مصلای شهر پاتاوه و بیش از ۱۰ مسجد در طول این مسیر آماده خدمت‌رسانی هستند و واحدهای اقامتی که با نظارت میراث فرهنگی آماده‌سازی شده‌اند، در تمامی طول مسیر جهت پذیرایی از مسافرانی که به سمت مرکز کشور و مشهد مقدس مراجعه می‌کنند، تجهیز شده‌اند.

وی با تأکید بر ابعاد سیاسی و اجتماعی این آیین عنوان کرد: این مراسم پیام همدلی و اتحادی را در سطح بین‌الملل صادر می‌کند و پیام عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. قائد امت اسلامی همواره پیام‌رسان اتحاد بودند و قطعاً آیین تشییع و خاکسپاری ایشان، آن اتحاد را بیش از گذشته به جهانیان صادر خواهد کرد.

رسولی با تقدیر از مشارکت نهادها و مردم شریف اظهار داشت: جا دارد تقدیر و تشکر داشته باشم از همه عزیزان هیئت‌های مذهبی و مردم شریفی که بیش از ۱۲۰ شب در خیابان‌ها بودند و در حال حاضر در این هفته، بیش از گذشته حضور دارند و در حال همکاری هستند.

فرماندار دنا در بخش پایانی صحبت‌های خود، آمار مشارکت مردم شهرستان دنا را بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه دانست و تصریح کرد: سهمی که برای شهرستان دنا جهت عزیمت به مشهد مقدس و تهران برای شرکت در مراسم تشییع نظر گرفته شده بود ۶۰۰ نفر بود، اما با توجه به استقبال گسترده‌ای که برای حضور به عمل آمد، ۸۰۰ نفر از مردم شریف شهرستان اعزام شدند. این تعداد طی چند کاروان اتوبوسی و با خودروهای شخصی بدرقه شدند.

در ادامه سید مجتبی امیرحسینی دبیر ستاد سفر استان کهگیلویه و بویراحمد و مدیر کل میراث فرهنگی بیان کرد: ستاد خدمات سفر استان کهگیلویه و بویراحمد، همگام با سایر استان‌های کشور و با هدف برنامه‌ریزی دقیق برای پشتیبانی از مسافرانی که قصد شرکت در مراسم تشییع قائد امت اسلامی را دارند، با برگزاری جلسات ویژه به ریاست استاندار در استان و فرمانداران در شهرستان‌ها، تمهیدات لازم را برای میزبانی از عاشقان ولایت و رهبری اتخاذ کرده است.

سید مجتبی امیرحسینی، دبیر ستاد خدمات سفر استان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد در این باره بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد خدمات سفر استان آمادگی کامل دارند تا از همه مسافران و عاشقان رهبری که عازم شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس هستند، استقبال کنند.

وی با اشاره به بسیج امکاناتِ تحت مدیریت این اداره‌کل اظهار داشت: تمامی اماکن گردشگری، واحدهای پذیرایی و مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان با هدف ارائه خدمات مطلوب به زوار و مسافران، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و به بهترین نحو ممکن پذیرای زائران امام شهید خواهند بود.

سید مجتبی امیرحسینی ابراز امیدواری کرد: تمام تلاش مجموعه ستاد سفر استان بر این است تا در این مسیر، میزبانی شایسته برای مسافران باشیم و وظیفه‌ای را که در راستای حمایت از مردم و ادای دین به مقام معظم رهبری بر عهده داریم، به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانیم.

دبیر ستاد خدمات سفر استان با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی افزود: هدف نهایی این ستاد، تسهیل تردد و تأمین آسایش زائرانی است که با اشتیاق برای ادای احترام به قائد امت اسلامی، مسیرهای طولانی را طی می‌کنند و در این راه، هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات به مردم شریف نخواهیم داشت.

موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد موکب‌های دنا با محوریت گردشگری استان برپا شد

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