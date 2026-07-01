به گزارش خبرنگار میراث آریا، به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حضور زائران در مراسم تشییع شهید قائد امت، نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه جاری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و تمامی اعضای این ستاد برگزار شد و بر لزوم ایفای نقش محوری اداره‌کل میراث‌فرهنگی در ساماندهی مراکز اقامتی، نظارت دقیق بر مجتمع‌های بین‌راهی و آماده‌باش کامل تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید گردید.

عیسی شهامت در این نشست با اشاره به اهمیت آمادگی همه‌جانبه استان برای ایام پیش‌رو، اظهار کرد: با توجه به قرارگیری استان در مسیر اصلی تردد زائران، ضروری است سطح خدمات درمانی، امدادی و رفاهی نه تنها برای شهروندان بومی، بلکه برای خیل عظیم زائران نیز به نحو احسن حفظ و ارتقا یابد.

او با تمرکز ویژه بر مأموریت‌های خطیر بخش گردشگری استان افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید به عنوان پیشران خدمات‌رسانی در این ایام، نظارت‌های میدانی و مستمر خود را بر تمامی تاسیسات گردشگری، هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، بوم‌گردی‌ها و مجتمع‌های خدماتی به بالاترین سطح ممکن برساند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تصریح کرد: فرمانداران شهرستان‌ها موظفند در اسرع وقت نسبت به تشکیل فوری ستاد خدمات سفر اقدام کنند و در این راستا، میراث فرهنگی باید با تشکیل تیم‌های بازرسی مشترک، از تداوم ارائه خدمات مطلوب و در شأن مسافران در مجتمع‌های خدماتی- رفاهی بین‌راهی اطمینان کامل حاصل کند.

شهامت در خصوص مدیریت ترافیک و ایمنی ترددها بیان کرد: پلیس راه استان باید با اجرای طرح‌های ویژه، مدیریت عبور و مرور و افزایش ضریب امنیت سفر را در دستور کار جدی خود قرار دهد.

او با اشاره به اهمیت ویژه اعزام‌های گروهی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد رانندگان ناوگان عمومی پیش از اعزام به‌طور کامل توجیه شوند و کنترل‌های دقیق کیفی و معاینات فنی برای تمامی خودروها صورت گیرد تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی در محورهای مواصلاتی جلوگیری شود.

این مقام مسئول با برشمردن وظایف شهرداری‌ها در این ایام گفت: شهرداران شهرهای واقع در مسیر تردد زائران باید نسبت به پاکسازی و زیباسازی معابر، آماده‌سازی سرویس‌های بهداشتی، مدیریت پسماند و تأمین آب مورد نیاز اهتمام ویژه داشته باشند و پیش‌بینی‌های لازم برای اسکان اضطراری مسافران در صورت نیاز احتمالی از سوی آنان انجام شود.

معاون عمرانی استاندار در پایان با تأکید بر محدودیت‌های تجهیزاتی استان نسبت به استان‌های همجوار، تأکید کرد: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم آمادگی کامل برای مقابله با بحران‌های احتمالی در مسیرهای مواصلاتی، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با بسیج امکانات موجود، بستری ایمن و آبرومند برای تردد هموطنان فراهم کنند.

در پایان جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کهگیلویه و بویراحمد، مصوبات مهمی به منظور انسجام‌بخشی به خدمات‌رسانی به تصویب رسید.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌عنوان رکن اصلی ستاد خدمات سفر، موظف شد ضمن فعال‌سازی ظرفیت صددرصدی تمامی مراکز اقامتی رسمی شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، با راه‌اندازی گشت‌های تلفیقی نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، رعایت دقیق نرخ‌های مصوب و وضعیت بهداشتی این اماکن را به صورت شبانه‌روزی پایش و اجرایی کند.

فرمانداران شهرستان‌ها به‌عنوان رؤسای ستاد خدمات سفر شهرستان، مکلف شدند نسبت به تشکیل فوری جلسه ستاد و اتخاذ تمهیدات لازم برای مدیریت سفرهای مردمی اقدام عاجل کنند.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مکلف شد ضمن هماهنگی کامل با اداره‌کل میراث‌فرهنگی در ساماندهی مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی، نسبت به افزایش خدمات رفاهی، تأمین آب آشامیدنی، تجهیز سرویس‌های بهداشتی، ساماندهی نمازخانه‌ها، تأمین روشنایی، سوخت و استقرار اکیپ‌های راهداری اقدام کند.

دانشگاه علوم پزشکی استان مأموریت یافت با استقرار آمبولانس‌ها، پایگاه‌های اورژانس، تیم‌های فوریت‌های پزشکی و تأمین کامل دارو و تجهیزات مورد نیاز در محورهای پرتردد، در آمادگی صددرصدی قرار گیرد.

جمعیت هلال احمر استان نیز موظف شد نسبت به استقرار تیم‌های واکنش سریع امداد و نجات، ایجاد پایگاه‌های امدادی سیار و توزیع اقلام امدادی در مسیرهای اصلی جاده‌ای اقدام کند.

فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه مکلف شدند با اجرای طرح ویژه کنترل ترافیک، مدیریت تردد، روان‌سازی عبور و مرور و افزایش محسوس گشت‌های جاده‌ای، امنیت کامل مسیرها را تأمین کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان باید نسبت به تأمین پایدار و بی‌وقفه سوخت جایگاه‌های عرضه و پیش‌بینی ذخایر اضطراری برای روزهای پرتردد اقدام کند.

شرکت‌های خدمات‌رسان شامل آب، برق، گاز و مخابرات موظف شدند نسبت به تأمین پایدار خدمات زیربنایی در مجتمع‌های خدماتی، نمازخانه‌ها و محل‌های اسکان احتمالی اقدام کرده و تیم‌های کشیک عملیاتی خود را فعال نگه دارند.

شهرداری‌های شهرهای مسیر تردد زائران باید نسبت به پاکسازی مستمر، زیباسازی فضاهای شهری، آماده‌سازی سرویس‌های بهداشتی عمومی، تأمین آب شرب بهداشتی و مدیریت اصولی پسماند اقدام کنند.

اداره‌کل آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های دارای ظرفیت اسکان، موظف شدند حسب ضرورت و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و اداره‌کل میراث فرهنگی استان، نسبت به آماده‌سازی فضاهای اسکان اضطراری اقدام کنند.

اداره‌کل صمت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی مکلف شدند نسبت به بازرسی و نظارت مستمر بر قیمت و عرضه کالاهای اساسی، مواد غذایی، نانوایی‌ها، رستوران‌های بین‌راهی و جلوگیری قاطع از هرگونه گران‌فروشی و احتکار اقدام کنند.

صداوسیمای مرکز استان و سایر دستگاه‌های اطلاع‌رسانی باید اطلاعات مربوط به وضعیت راه‌ها، توصیه‌های ایمنی، محل استقرار خدمات رفاهی و گردشگری و اطلاعیه‌های ستاد را به‌صورت مستمر و گسترده منتشر کنند.

این مصوبات از زمان تصویب لازم‌الاجرا بوده و مسئولیت حسن اجرای هر بند مستقیماً بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط است و گزارش اقدامات باید به‌صورت روزانه در ستاد استان پایش و بررسی شود.

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