تدابیر ویژه میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب / تمامی اماکن اقامتی و رفاهی در خدمت زائران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با برگزاری نشست‌های مستمر هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تشییع و بزرگداشت «امام شهید امت» در استان کهگیلویه و بویراحمد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی با تمام توان پای کار آمده‌اند تا زیرساخت‌های لازم برای اعزام و عبور کاروان‌های خیل عظیم مردمی را به بهترین و مطلوب‌ترین شکل ممکن فراهم سازند.

سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در جریان این نشست راهبردی با اشاره به اهمیت والای میزبانی شایسته از زائران، اظهار کرد: تمامی اماکن، تأسیسات اقامتی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی که تحت نظارت این اداره‌کل فعالیت می‌کنند، با ظرفیت کامل و بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اختیار کاروان‌های عزادار قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر لزوم تکریم شرکت‌کنندگان در این مراسم باشکوه و بی‌نظیر، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیتی جنوب به مرکز کشور و عبور خیل عظیم زائران استان‌های هم‌جوار به سمت مقاصد تهران، قم و مشهد مقدس، دستورات اکید برای آماده‌باش تمامی استراحتگاه‌ها، مجموعه‌های بوم‌گردی، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با ستادهای مردمی و موکب‌های جهادی فعال در سطح استان، تصریح کرد: زیرساخت‌های فیزیکی و امکانات در اختیار این اداره‌کل به‌طور کامل در کنار خدمات خالصانه موکب‌داران قرار می‌گیرد تا کوچک‌ترین خلأیی در زمینه اسکان موقت، استراحت، بهداشت و تجدید قوای زائران و عاشقان «امام شهید امت» در طول مسیر احساس نشود.

امیرحسینی در پایان با بیان این موضوع مهم که خدمت به این کاروان‌های عزادار یک افتخار بزرگ و رسالتی خطیر بر دوش تمامی خادمان ملت است، خاطرنشان کرد: بازرسان و تیم‌های تخصصی نظارتی این اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب شیفت‌های منظم در محورهای مواصلاتی پرتردد استان مستقر خواهند بود تا روند خدمت‌رسانی مطلوب، ایمن و در شأن مسافران این مسیر نورانی با بالاترین کیفیت ممکن انجام پذیرد و خاطره‌ای ماندگار از مهمان‌نوازی مردم این دیار به ثبت برسد.

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