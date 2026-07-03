پایان شایعات تشنگی دومین اثر طبیعی کهگیلویه و بویراحمد / میراث فرهنگی پرده از حقایق برداشت

میراثآریا - سرو طبیعی لار، ایستاده در مجاورت حرم مطهر امامزاده سید محمد باقر (ع)، تنها یک درخت نیست؛ بلکه تقویم زنده دو هزار ساله تاریخ کهگیلویه و بویراحمد است.
ثبت این شاهکار خلقت در سال ۱۳۸۹ به عنوان دومین اثر طبیعی استان، نشان از اهمیت راهبردی آن در اکوسیستم گردشگری و طبیعی منطقه دارد. با این حال، اخبار نگرانکننده روزهای آغازین تیرماه درباره خشکی این درخت، افکار عمومی را ملتهب ساخت.
برای شفافسازی ابعاد این موضوع، بررسی اقدامات زیرساختی ۱۵ میلیارد ریالی و رمزگشایی از نظرات تیمهای تخصصی، پای صحبتهای معاون میراث فرهنگی استان نشستهایم.
اصغر آتشفراز معاون میراثفرهنگی استان در پاسخ به این سوال که با توجه به قدمت شگرف سرو لار، این اثر در منظومه میراث طبیعی استان و کشور چه جایگاهی دارد و تاکنون چه تلاشهایی برای معرفی هویت آن صورت گرفته است؟ گفت: این درخت با قدمتی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سال، نماد مقاومت طبیعی منطقه در دشت لار شهرستان باشت است. این اثر در سال ۱۳۸۹ به عنوان دومین اثر طبیعی ثبت شده استان، در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت. در سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای معرفی این موهبت الهی در سطح ملی و استانی انجام دادیم تا بتوانیم توجهات را به سمت حفظ این گنجینه جلب کنیم.
او همچنین با بیان این که حفاظت از چنین موجود زندهای نیازمند مداخله علمی و تخصیص اعتبار است، افزود: در سال جاری پروژههای فیزیکی و زیرساختی برای صیانت از این میراث اجرایی شده است. در سال ۱۴۰۳ با یک برنامهریزی هدفمند و اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال، اقدامات حفاظتی مهمی را کلید زدیم. عملیات دیوارکشی اصولی اطراف درخت و از همه مهمتر برداشت بخشی از دیوارهای مزاحم و متصل به تنه به سرانجام رسید. همچنین احداث مسیر پیادهروی دور تا دور اثر برای ساماندهی بازدیدها و نصب یک منبع آب اختصاصی جهت تامین رطوبت مورد نیاز در فصول خشک سال از دیگر اقدامات زیربنایی ما بود.
او همچنین به انتشار خبری مبنی بر خشک شدن بخشهایی از این درخت اشاره کرد و ادامه داد: ما به محض دریافت این گزارش در همان روز ۹ تیر، تیمی تخصصی را به منطقه اعزام کردیم. هدف از این بازدید میدانی، ارزیابی بالینی و جلوگیری از هرگونه مداخله غیرکارشناسی بود.
فرد متخصصی به اسم دکتر کریمپور به عنوان گیاهپزشک، پس از بررسیهای دقیق بالینی بیان کرد که قهوهای شدن بخشهایی از تنه احتمالا ناشی از یک بیماری قارچی است. ایشان برای تبیین قطعی این موضوع تاکید کرد: حتما باید آزمایشهای تخصصی و گزارشگیری از بخشهای جداشده درخت انجام پذیرد. دکتر کریمپور ضمن رد کامل فرضیه کمآبی و خشک شدن ریشه، علت اصلی این تغییرات را تشریح کرد: این درخت دچار کهنسالی است و ضعف بنیه آن در این سن کاملا طبیعی به نظر میرسد.
معاون میراثفرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد درباره دستورالعمل خاصی برای مدیریت آبیاری این گونه گیاهی کهنسال نیز گفت: گیاهپزشک تیم پوسیدگی فصلی بخشهایی از درخت را امری طبیعی دانست. ایشان درباره نحوه آبرسانی توصیه کرد: آبیاری باید صرفا به صورت طبیعی انجام شود و از هرگونه آبیاری زیاد و غیراصولی پرهیز گردد تا به ریشههای باستانی آن آسیبی نرسد.
آتشفراز همچنین در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه جنگلبانی استان درباره احتمال سرایت بیماریهای منطقهای نیز خاطرنشان کرد: یکی از جنگلبان ارشد استان، با اشاره به اپیدمی بیماریهای ذغالی در درختان بلوط منطقه و بیماریهای مشترک با درختان زیتون، هشدار داده که احتمال سرایت این پاتوژنها به سرو لار وجود دارد. ایشان برای مدیریت این بحران پیشنهاد داد: با بررسیهای تکمیلی، محلول سمپاشی تخصصی تهیه شود و اقدامات درمانی حداقل در دو ماه آینده به صورت مستمر صورت گیرد. ادارهکل میراث فرهنگی نیز با تمام توان پای کار است و اجرای دقیق این پروتکلهای درمانی را تا بهبودی کامل درخت پیگیری خواهد کرد.
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