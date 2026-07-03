به گزارش خبرنگار میراث آریا، یدالله رحمانی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد عصر پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵، در نشستی این مراسم را «بزرگ‌ترین رویداد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرن» نامید و تأکید کرد: آمادگی صددرصدی برای اعزام بی‌سابقه زائران و استقبال از مسافران عبوری در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست برنامه‌ریزی تشییع پیکر مطهر رهبر و قائد شریف امت، ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضای ستاد، تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده اعزام‌ها، ضروری است شرکت‌کنندگان با کمترین دغدغه در این مسیر قرار گیرند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت استراتژیک این مراسم گفت: برگزاری چنین مراسمی با این گستردگی، نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در عرصه‌های بین‌المللی است.

او افزود: حضور پرشور مردم در لحظات اولیه شهادت رهبر، فرصت سوءاستفاده از شرایط را از دشمن گرفت و این انسجام، رمز موفقیت نظام در برابر تمامی دسیسه‌های تفرقه‌افکنانه است.

یکی از نکات برجسته در نشست اخیر، ورود جدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به چرخه خدمات‌رسانی بود. با توجه به اینکه کهگیلویه و بویراحمد کریدور اصلی عبور کاروان‌های زیارتی به سمت مقاصد ملی است.

مدیریت ارشد استان دستور داد تا زیرساخت‌های گردشگری، مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی و اقامتگاه‌های تحت پوشش میراث‌فرهنگی به صورت آماده‌باش کامل درآیند.

استاندار اظهار داشت: لازم است ظرفیت‌های گردشگری استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران عبوری به بهترین شکل مدیریت شود.

همچنین تأکید شد که اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید با بهره‌گیری از فرصت حضور زائران، هویت و ظرفیت‌های فرهنگی استان را در قالب اقلام تبلیغاتی و فضاسازی‌های محیطی به نمایش بگذارد.

مقرر شد تمامی بنرها و اقلام تبلیغاتی با رویکردی متمرکز و یکپارچه تهیه شود تا نام کهگیلویه و بویراحمد به عنوان میزبانی شایسته در اذهان باقی بماند. استاندار در این باره افزود: هدف، نمایش همزمان توانمندی اجرایی و ظرفیت‌های فرهنگی استان در این رویداد ملی است.

در ادامه این نشست، مدیریت ارشد استان با تأکید بر اینکه تنها دو روز برای رفع نواقص فرصت باقی است، از مدیران خواست تا مصوبات ستاد را با جدیت دنبال کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مدیرانی که در سطح ملی نقش‌آفرینی می‌کنند، نباید از وظایف استانی غافل شوند. مقرر شد امکانات و تجهیزات پیش‌بینی‌شده برای این مراسم، به‌گونه‌ای حفظ شود که پس از پایان آن، در برنامه‌های اربعین حسینی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه‌های تدوین‌شده در سه بازه زمانی شامل مراسم وداع، برنامه‌های پس از تشییع تا اربعین و برنامه‌های فاصله اربعین تا سالگرد شهادت، توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی خواهد شد.

یدالله رحمانی در پایان با قدردانی از اعضای ستاد و فرمانداران اظهار داشت: اقتدار جمهوری اسلامی در چشم جهانیان امروز بیش از هر زمان دیگری مشهود است و این مراسم، مهر تأییدی بر پیمان ناگسستنی ملت با آرمان‌های نظام خواهد بود. تمامی دستگاه‌های پشتیبان از جمله سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته پشتیبانی استانداری مکلف شدند تا بهترین خدمات را به زائران، موکب‌ها و مجموعه‌های مستقر در مسیر ارائه دهند.

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