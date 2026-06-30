به گزارش خبرنگار میراث آریا، حوزه صنایع‌دستی در استان کهگیلویه و بویراحمد همواره یکی از ارکان مهم اشتغال‌زایی و حفظ هویت فرهنگی منطقه بوده است و اکنون با هدف سامان‌دهی این بخش کلیدی، فراخوان ثبت‌نام اعضای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان منتشر شده است.

این اقدام مهم در راستای هم‌افزایی، تقویت مشارکت حرفه‌ای و صیانت از حقوق و منافع فعالان صنایع‌دستی صورت گرفته و ثبت‌نام از اعضای واجد شرایط رسماً آغاز شده است. تشکیل این نهاد مدنی و صنفی می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ هنر و صنعت این استان باشد و زمینه را برای توسعه روزافزون کارگاه‌ها و حمایت نظام‌مند از هنرمندان بومی فراهم آورد.

پیرو برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسسین این تشکل حرفه‌ای در تاریخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال جاری که در سالن کنفرانس اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد، هیأت مؤسس انتخاب و مأمور به پیشبرد اهداف این تشکل شد. اکنون این هیأت با انتشار آگهی رسمی از تمامی فعالان حوزه صنایع‌دستی که دارای شرایط عضویت هستند، دعوت به عمل آورده است تا برای عضویت در تشکل و مشارکت در فرآیندهای آتی و تصمیم‌گیری‌های کلان آن، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. حضور پررنگ هنرمندان در این مرحله، تضمین‌کننده تشکیل یک نهاد قدرتمند، منسجم و مطالبه‌گر در سطح استان خواهد بود.

هیأت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان در خصوص شرایط ثبت‌نام اعلام کرد: متقاضیان واجد شرایط باید دارای یکی از مدارک یا مجوزهای معتبر صادره از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشند. این مجوزها شامل مواردی نظیر مجوز تولید انفرادی، مجوز گروهی، مجوز تأسیس کارگاه صنایع‌دستی، پروانه فروشگاه صنایع‌دستی و سایر مجوزهای معتبر و مرتبط با این حوزه است. بدیهی است که عضویت قطعی در این تشکل، منوط به ارائه مدارک معتبر برای احراز شرایط عضویت و تأیید نهایی توسط هیأت مؤسس خواهد بود.

زمان‌بندی در نظر گرفته شده برای این فرآیند بسیار حائز اهمیت است و متقاضیان می‌توانند از تاریخ دوم تیرماه لغایت نهم مردادماه سال جاری برای تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند. هنرمندان و صنعتگران باید در ساعات اداری با مراجعه به ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان محل سکونت یا فعالیت خود، نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل فرم عضویت و مدارک مورد نیاز اقدام کنند. همچنین متقاضیان مستقر در شهرستان بویراحمد می‌توانند برای ثبت‌نام به‌صورت مستقیم به اداره میراث فرهنگی این شهرستان واقع در یاسوج، خیابان شصت متری گلستان، گلستان چهارم مراجعه کنند.

پس از پایان مهلت مقرر و اتمام فرآیند بررسی دقیق مدارک، گام نهایی برای استقرار کامل این نهاد برداشته خواهد شد.

هیأت مؤسس در این اطلاعیه تأکید کرد: زمان، مکان و دستور جلسه مجمع عمومی اعضای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان به‌منظور انتخاب هیأت‌مدیره و بازرس، از طریق آگهی رسمی و سایر مجاری اطلاع‌رسانی به اطلاع اعضای واجد شرایط خواهد رسید. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با دبیرخانه هیأت مؤسس به شماره ۰۹۳۶۹۶۶۰۶۰۵ تماس حاصل کنند تا با خیالی آسوده مراحل عضویت خود را تکمیل کنند.

گفتنی است این تشکل نوپا با نظارت مستقیم اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد فعالیت خواهد کرد.

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