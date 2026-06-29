معرفی ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای طرح گردشگری روستای بیاره در شهرستان دنا

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی اکبر پاک امروز هشتم تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از طرحهای سرمایهگذاری شهرستان دنا، گفت: طرح گردشگری روستای بیاره با مساحت حدود ۱۲۰۰ مترمربع با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت واحد سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است.
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا افزود: برای اجرای این طرح ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل تبصره دو سال ۱۴۰۳ به سرمایهگذار معرفی شده است.
او ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرح گردشگری برای هشت نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد و نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری شهرستان دنا خواهد داشت.
پاک بیان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری شهرستان دنا از برنامههای مهم این اداره است و در دولت چهاردهم نیز حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
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