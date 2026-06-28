تحول در زیرساخت‌های گردشگری کهگیلویه و بویراحمد مستلزم عبور از فرآیندهای سنتی و ورود به دنیای سرمایه‌گذاری هدفمند است.به گزارش خبرنگار میراث آریا در همین راستا سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد ظهر امروز در جلسه شورای سرمایه‌گذاری این استان، بر ضرورت جایگزینی اقدامات سلیقه‌ای با استراتژی‌های عملیاتی تأکید کرد و اظهار داشت: خروجی همایش‌های سرمایه‌گذاری نباید تنها در قالب برگزاری جلسات خلاصه شود، بلکه باید این رویدادها به انعقاد تفاهم‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی شدن پروژه‌های کلان گردشگری منجر شود.

مجتبی امیرحسینی با تبیین ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: باید به طور شفاف مشخص شود چه نوع سرمایه‌گذارانی با چه میزان توانمندی و در کدام حوزه‌های تخصصی برای توسعه گردشگری استان دعوت شوند تا نتیجه نهایی، ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال پایدار برای مردم منطقه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، بروکراسی‌های اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را اصلی‌ترین مانع رشد صنعت گردشگری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، پیچیدگی اخذ مجوزها به سدی بزرگ برای ورود بخش خصوصی تبدیل شده است.

امیرحسینی با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری در دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: برای آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بی‌نام، همکاری نهادهایی نظیر منابع طبیعی، منابع آب و سایر نهادهای مرتبط حیاتی است و بدون همراهی این دستگاه‌ها، جذب سرمایه‌گذار به در بسته خواهد خورد.

این مسئول استانی با اشاره به پتانسیل‌های طبیعی کم‌نظیر در استان، یادآور شد: مجموعه‌های شاخصی مانند پارک جنگلی یاسوج و منابع عظیم آبی استان، ظرفیت‌های بی‌بدیلی هستند که در صورت رفع موانع اداری و آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی، قابلیت تبدیل شدن به قطب‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و واگذاری به بخش خصوصی را دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با ارائه یک راهکار راهبردی، پیشنهاد داد: همان‌گونه که در حوزه‌های صنعت و کشاورزی با تعریف شهرک‌های تخصصی، پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران آماده‌سازی شده‌اند، در حوزه گردشگری نیز باید با تکمیل استعلام‌ها و رفع موانع توسط کمیته سرمایه‌گذاری استان، بسته‌های آماده واگذاری تهیه شود تا سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر وارد عرصه اجرا گردد.

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