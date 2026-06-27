به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی امروز شنبه ششم تیر ماه ۱۴۰۵ در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره مشهد، با قدردانی از زحمات حامد مهدوی اظهار کرد: طی سال گذشته اقدامات خوبی در شهرستان مشهد در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی انجام شده و برای جلب رضایت بیشتر، باید روند نظارت بر خدمت رسانی به زائران بهتر شود.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: نگاه ما استفاده از ظرفیت و توان تخصصی بخش خوصی برای نظارت بر واحدهای اقامتی، دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری و تاسیسات گردشگری است‌.

موسوی تاکید کرد: امنیت، ایمنی و سلامت زائران و گردشگران در طول سال به ویژه در ایام برگزاری مراسم تشیییع پیکر رهبر شهید انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به شرایط خاص فعلی به تاسیسات گردشگری توصیه‌های ایمنی لازم صورت گیرد و برای میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم پاسخگویی و تکریم شایسته مهمانان در دستور کار باشد.

او گفت: پیگیری و پاسخگویی به موقع و تسریع در امور توسط همکاران گاهی از برخی مشکلات پیشگیری و رضایت را فراهم می‌کند.



همچنین محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به جلسه برگزار شده با نماینده عالی دولت در شهرستان مشهد گفت: روستاهای این شهرستان ظرفیت‌های خوبی در حوزه گردشگری دارند که برخی از آن‌ها طی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و در تقویم رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسیده است، این روند باید تداوم پیدا کرده و گردشگری در روند پیشرفت روستاها نقش داشته باشد.

حامد مهدوی گزارش از اقدامات صورت گرفته طی حدود یک سال مسئولیت ارائه کرد.

همچنین جواد میبدی نیک سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشهد با اشاره به جایگاه مشهد در حوزه گردشگری گفت: بیشترین تاسیسات گردشگری استان در شهرستان مشهد قرار دارد و مشهد مهم‌ترین مقصد گردشگری کشور است.

او افزود: به واسطه وجود بارگاه منور رضوی تاریخی آثار و ابنیه تاریخی زیادی در این شهر به وجود آمده که ارتباط مستقیم با زیارت و زائران بارگاه امام هشتم (ع) دارد از این رو حفظ و حفاظت از آثار تاریخی و هویتی شهرستان مشهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جواد میبدی نیک، کارشناس و بازرس تاسیسات گردشگری استان، مسئول گردشگری سلامت استان، مسئول راهنمایان گردشگری استان و مسئول دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری استان را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این، حامد مهدوی ریاست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشهد را بر عهده داشت.

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