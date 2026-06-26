۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم انجام شد:

برگزاری رویداد گردشگری و آیین عاشورایی تعزیه‌خوانی در کاریزنو تربت جام

برگزاری رویداد گردشگری و آیین عاشورایی تعزیه‌خوانی در کاریزنو تربت جام

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام گفت: با فرا رسیدن ماه محرم، یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی شهرستان تربت جام، آیین عاشورایی و رویداد گردشگری تعزیه‌خوانی در کاریزنو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز جمعه پنجم تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این آیین با فرا رسیدن ماه سوگواری سید و سالار شهیدان،  از شب تاسوعای حسینی تا روز عاشورا به مدت سه روز با حضور گروه‌های عزادار و هیئت های مذهبی در کاریز نو برگزار شد. 
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: روایت واقعه عاشورا در تعزیه خوانی کاریز و از مراسم وداع با حضرت زینب آغاز شده و در شب دوم با روایت نامداری حضرت ابوالفضل و شهادت علی اصغر و در شب سوم با روایت شهادت حضرت علی اکبر و قتلگاه پایان می‌یابد.

صابرمقدم تصریح کرد: تعزیه یا شبیه‌خوانی با کارکرد آیینی و اجتماعی نوعی از نمایش سنتی ایرانی با روایت واقعه عاشورا تاثیر بسیاری در  تقویت فرهنگ عاشورایی، انتقال مفاهیم مذهبی به نسل نوجوان و جوان و برانگیختن احساسات دینی و همبستگی اجتماعی است.
صابرمقدم گفت: با وجود اقامتگاه‌های گردشگری شهری و روستایی از جمله تعدد بوم‌گردی‌ها، علاقه‌مندان و گردشگران می‌توانند برای حضور در آیین باشکوه عاشورایی تعزیه کاریز نو برنامه‌ریزی کنند.

او یادآور شد: آیین تعزیه‌خوانی عاشورایی روستای کاریزنو به شماره  ۱۰۴۱۰۱۰۷۱ به منظور تحقق موضوع ساماندهی و حرفه‌ای سازی گردشگری رویداد، در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

برگزاری رویداد گردشگری و آیین عاشورایی تعزیه‌خوانی در کاریزنو تربت جام

برگزاری رویداد گردشگری و آیین عاشورایی تعزیه‌خوانی در کاریزنو تربت جام

برگزاری رویداد گردشگری و آیین عاشورایی تعزیه‌خوانی در کاریزنو تربت جام

انتهای پیام/

کد خبر 1405040500266
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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