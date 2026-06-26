به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز صابرمقدم امروز جمعه پنجم تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این آیین با فرا رسیدن ماه سوگواری سید و سالار شهیدان، از شب تاسوعای حسینی تا روز عاشورا به مدت سه روز با حضور گروههای عزادار و هیئت های مذهبی در کاریز نو برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام ادامه داد: روایت واقعه عاشورا در تعزیه خوانی کاریز و از مراسم وداع با حضرت زینب آغاز شده و در شب دوم با روایت نامداری حضرت ابوالفضل و شهادت علی اصغر و در شب سوم با روایت شهادت حضرت علی اکبر و قتلگاه پایان مییابد.
صابرمقدم تصریح کرد: تعزیه یا شبیهخوانی با کارکرد آیینی و اجتماعی نوعی از نمایش سنتی ایرانی با روایت واقعه عاشورا تاثیر بسیاری در تقویت فرهنگ عاشورایی، انتقال مفاهیم مذهبی به نسل نوجوان و جوان و برانگیختن احساسات دینی و همبستگی اجتماعی است.
صابرمقدم گفت: با وجود اقامتگاههای گردشگری شهری و روستایی از جمله تعدد بومگردیها، علاقهمندان و گردشگران میتوانند برای حضور در آیین باشکوه عاشورایی تعزیه کاریز نو برنامهریزی کنند.
او یادآور شد: آیین تعزیهخوانی عاشورایی روستای کاریزنو به شماره ۱۰۴۱۰۱۰۷۱ به منظور تحقق موضوع ساماندهی و حرفهای سازی گردشگری رویداد، در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
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