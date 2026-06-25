به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا پرویزی ۴ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به پیشینه تاریخی این مراسم اظهار کرد: آیین هفت منبرون یکی از کهن‌ترین سنت‌های مذهبی داراب است که هر ساله در ایام محرم با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و پیوندی عمیق میان باورهای دینی، میراث فرهنگی و هویت اجتماعی مردم این منطقه ایجاد کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داراب افزود: محله تاریخی ریگ‌آباد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین محلات داراب، همواره بستری مناسب برای برگزاری آیین‌های مذهبی و مردمی بوده و در شب‌های محرم، جلوه‌ای ویژه از فرهنگ عاشورایی مردم داراب را به نمایش می‌گذارد. حضور پرشور شهروندان در این مراسم نشان‌دهنده استمرار و پویایی سنت‌هایی است که نسل به نسل منتقل شده و همچنان جایگاه خود را در میان مردم حفظ کرده‌اند.

پرویزی با بیان اینکه روشن کردن شمع بر هفت منبر از مهم‌ترین بخش‌های این آیین است، گفت: این سنت نمادی از ارادت مردم به ساحت سیدالشهدا (ع) و یادآور مفاهیم ایثار، وفاداری و آزادگی در فرهنگ عاشوراست. مردم با حضور در این مراسم و روشن کردن شمع‌ها، ضمن پاسداشت ارزش‌های دینی و معنوی، در حفظ و تداوم یکی از میراث‌های فرهنگی منطقه نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

او همچنین به ثبت ملی این آیین اشاره کرد و گفت: با توجه به ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هفت منبرون، این آیین در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ با شماره ۲۷۰۸ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است. این ثبت ملی گامی مهم در راستای حفاظت، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داراب تأکید کرد: آیین هفت منبرون تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی، حفظ هویت فرهنگی و تداوم سنت‌های اصیل مردم داراب است؛ سنتی که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد و همچنان در بستر محله‌های کهن شهر زنده و پویا جریان دارد.

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