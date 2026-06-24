به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا شامگاه سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از هنرمندان صنایعدستی کردستان اظهار کرد: همزمان با هفته صنایعدستی نمایشگاهی با همکاری هنرمندان استان، برای معرفی آثار و توانمندیهای این حوزه برگزار شد که نقش مهمی در رونق تولید و عرضه محصولات صنایعدستی داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به استقبال شهروندان و گردشگران از محصولات صنایعدستی کردستان افزود: جاذبههای طبیعی و تاریخی استان در کنار هنرهای دستی صنعتگران، از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی کردستان به شمار میرود و خاطرهای ماندگار از سفر به این استان برای گردشگران رقم میزند.
او عنوان کرد: این ادارهکل حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی و تسهیل امور مربوط به این حوزه را در اولویت قرار داده و با تمام توان از فعالان این بخش پشتیبانی خواهد کرد.
طالبنیا با تاکید بر ضرورت توجه به مطالبات هنرمندان و صنعتگران یادآور شد: امیدواریم با شناسایی و رفع مشکلات موجود، برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی، زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر تولید و عرضه صنایعدستی در استان فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: در نمایشگاه صنایعدستی و هنرهای سنتی که به مناسبت هفته صنایعدستی در خانه کُرد سنندج برپا شد، آثار متنوعی از جمله گلیم، تولیدات چوبی و نازککاری، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، کلاش و پوشاک محلی، ارغوانبافی، مصنوعات چرمی، نساجی سنتی، رودوزیهای سنتی و سازهای ایرانی از ۲۰ خرداد تا دوم تیرماه در معرض دید علاقهمندان و گردشگران قرار گرفت.
او اظهار کرد: معرفی ظرفیتها، حمایتهای لازم و پاسخگویی به نیازهای هنرمندان نقش مهمی در توسعه صنایعدستی و تقویت جایگاه این هنر-صنعت در استان خواعد داشت.
در پایان این مراسم از جمعی از هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی کردستان تجلیل شد.
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