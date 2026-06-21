به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با شهردار و رییس شورای اسلامی شهر دزج قروه، با اشاره به جایگاه این شهر در منطقه چهاردولی اظهار کرد: دزج با توجه به مرکزیت منطقه چهاردولی و برخورداری از فرهنگ و پیشینه تاریخی ارزشمند، دارای ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای فرهنگی، تاریخی، صنایعدستی و گردشگری است که باید بیش از پیش معرفی و در مسیر توسعه منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: راهاندازی خانه صنایعدستی چهاردولی با همکاری شهرداری، زمینه رونق تولیدات بومی، حفظ هنرهای سنتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را فراهم میکند و این ادارهکل نیز آمادگی دارد در این مسیر همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.
او احداث موزه مردمشناسی را از دیگر نیازهای فرهنگی منطقه عنوان کرد و یادآور شد: ایجاد این موزه، نقش مهمی در حفظ، معرفی و اشاعه فرهنگ، آداب و رسوم و هویت تاریخی منطقه چهاردولی خواهد داشت و امیدواریم با همکاری و تعامل دستگاههای مربوطه، این پروژه نیز به نتیجه برسد.
طالبنیا با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی منطقه بیان کرد: با توجه به پیشینه غنی فرهنگی چهاردولی، امکان برگزاری جشنواره موسیقی این منطقه وجود دارد و چنین رویدادهایی میتواند در معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی، جذب گردشگران و رونق فعالیتهای فرهنگی و هنری موثر باشد.
شهردار و رییس شورای اسلامی شهر دزج هم در این نشست ضمن استقبال از برنامهها و پیشنهادهای مطرحشده، آمادگی خود را برای همکاری با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در اجرای طرحهای مشترک فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اعلام کردند.
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