به گزارش خبرنگار میراث آریا، آزمون صنایعدستی در شهرستان میناب که باهدف ارزیابی و سنجش توانمندی فنی هنرمندان برگزار شد، میزبان ۱۲ نفر از متقاضیان دریافت کارت شناسایی و پروانه تولید انفرادی در رشتههای گلابتون دوزی و خوس بافی بود.
نیما اقتداری، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میناب، روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه این آزمون با تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن هنرهایسنتی این منطقه اظهار کرد: گلابتون دوزی و خوسبافی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان میناب محسوب میشوند که ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی این خطه دارند.
او افزود: برگزاری این آزمونها علاوه بر ایجاد زمینه لازم برای اشتغالزایی و توانمندسازی هنرمندان، گامی مؤثر در راستای استانداردسازی محصولات صنایعدستی و حفظ اصالت هنرهای بومی است تا بتوانیم این میراث ارزشمند را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
اقتداری در پایان خاطرنشان کرد: پس از کسب امتیازات لازم در این آزمون، برای پذیرفتهشدگان کارت شناسایی صادر خواهد شد که امکان بهرهمندی از مزایای قانونی، تسهیلات بانکی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی صنایعدستی را برای این هنرمندان فراهم میکند.
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