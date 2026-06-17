به گزارش خبرنگار میراث آریا، نیما اقتداری رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میناب روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ با تبریک هفته صنایعدستی اظهار کرد: صنایعدستی یکی از مهمترین جلوههای هویت فرهنگی و تاریخی میناب است و هنرمندان این حوزه با خلاقیت، مهارت و تلاش خود نقش مهمی در حفظ و تداوم هنرهای بومی و سنتی منطقه ایفا میکنند.
او با اشاره به ظرفیتهای بالای صنایعدستی در توسعه اقتصادی شهرستان افزود: حمایت از صنعتگران، ایجاد فرصتهای مناسب برای معرفی و عرضه تولیدات آنان و تقویت بازار فروش از جمله برنامههایی است که با همکاری دستگاههای مرتبط دنبال میشود تا این هنر ارزشمند بیش از پیش رونق پیدا کند.
اقتداری همچنین بر اهمیت توجه به آموزش و انتقال دانش و مهارتهای صنایعدستی به نسل جوان تأکید کرد و گفت: حفظ و توسعه صنایعدستی نیازمند توجه جدی به آموزش و حمایت از هنرمندان جوان است تا این میراث ارزشمند برای آینده نیز پایدار بماند.
ندا جهانگیری عضو شورای اسلامی شهر میناب نیز با قدردانی از تلاش صنعتگران صنایعدستی، آنان را حافظان فرهنگ و هنر بومی منطقه دانست و بر لزوم حمایت از این قشر هنرمند تأکید کرد.
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