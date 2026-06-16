به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی، امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، اهالی متدین و هیئت شبیهخوانی روستای تاریخی ریاب، نامزد ثبت جهانی در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در حرکتی نمادین و معنوی، به استقبال ماه محرم رفتند و در مراسمی که با حضور پرشور مردم و بازسازی صحنههای ورود کاروان به کربلا همراه بود، جلوهای از پیوند عمیق میان میراث معنوی و باورهای مذهبی مردم این دیار را به نمایش گذاشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گناباد با اشاره به غنای فرهنگی این شهرستان افزود: گناباد با دارا بودن ۲۲ اثر ثبت شده در فهرست میراث ناملموس کشور، یکی از قطبهای مهم فرهنگ عامه و گنجینهای از میراث ناملموس عاشورایی در خراسان رضوی است. نکته حائز اهمیت این است که از این تعداد، ۱۰ اثر به صورت مستقیم به آیینهای عاشورایی و مناسک عزاداری سنتی اختصاص دارد که نشاندهنده ریشه اصیل فرهنگ ولایی در تاریخ این منطقه است.
نخلگردانی ریاب؛ پیوند میراث و گردشگری مذهبی
مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه به جایگاه ویژه روستای ریاب در تقویم رویدادهای ملی اشاره کرد و گفت: روستای گردشگری ریاب علاوه بر بافت تاریخی ارزشمند خود، پاسدار آیینهای کهنی همچون نخلگردانی است. این اثر ارزشمند نه تنها در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده، بلکه به عنوان یکی از رویدادهای شاخص در تقویم گردشگری کشور نیز جای گرفته است.
محمودی قوژدی تصریح کرد: حمایت از برگزاری این آیینهای سنتی توسط اداره میراث فرهنگی و هیئتهای مذهبی، علاوه بر پاسداشت هویت ملی و مذهبی، نقش بسزایی در توسعه گردشگری مذهبی و آشنایی نسل جوان با مفاهیم والای عاشورا دارد.
روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد.
این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی سال جاری میلادی قرار گرفته است.
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