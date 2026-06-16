ثبت ملی جشنواره گیلاس گلمکان گامی بلند در مسیر توسعه گردشگری گلبهار

به گزارش خبرنگار میراثآریا، امانالله خدمتگزار در چهارمین جشنواره ملی گیلاس گلمکان و نمایشگاه توانمندیهای صنایعدستی شهرستان گلبهار که با حضور حجتالاسلام والمسلمین ایروانی امام جمعه گلمکان، مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور، همدمینژاد مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری خراسان رضوی، کلالی مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندهان انتظامی در محل شرکت تعاونی تفریحی ـ گردشگری چشمهسبز گلمکان برگزار شد، اظهار کرد: امنیت، عزت و استقلال امروز ایران اسلامی، ثمره خون پاک شهیدان و تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری است. حضور مقتدرانه مردم در صحنه، بهویژه پس از عبور موفق از چالشهای سال گذشته، نشاندهنده بصیرت ملت و شکست توطئههای دشمنان است.
فرماندار گلبهار با تاکید بر لزوم همافزایی میان ارکان دولت و مردم افزود: ارکان اصلی شهرستان در دولت وفاق، با همدلی و انسجام توانستهاند مسیر توسعه را هموار کرده و با عبور از بحرانها، مطالبات بهحق مردم را به نتیجه برسانند.
او با اشاره به رونمایی از لوح ثبت ملی جشنواره گیلاس گلمکان به عنوان یک رویداد در تقویم گردشگری کشور، گفت: این شهرستان ظرفیتهای زراعی بالایی دارد و با همت باغداران سختکوش، سالانه بالغ بر ۸۵۰۰ تن گیلاس از سطح ۷۱۰ هکتار از باغات این منطقه برداشت میشود که نشاندهنده بهرهوری بالای تولید ۱۰ تا ۱۲ تن در هر هکتار است.
خدمتگزار از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی بانوان خبر داد و گفت: حمایت از کارآفرینی، بهویژه در حوزه صنایعدستی، اولویت اصلی ماست. در همین راستا، نمایشگاهی با ظرفیت ۱۰۰ غرفه از ۱۱ شهرستان برپا شده تا هنر و توانمندیهای بومی به بازار مصرف متصل شود.
او درباره پروژههای عمرانی شهرستان گلبهار اظهار کرد: اخذ مجوز راه ارتباطی گلمکان به گلبهار، پیگیری احداث شهرک تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی و بهرهبرداری از مجتمعهای خدمات رفاهی و پمپبنزینهای جدیدگلمکان تا پایان سال، بخشی از نهضت خدمترسانی در این شهرستان است.
همچنین حسین امامیراد نماینده مردم چناران، گلبهار و طرقبهشاندیز در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و کشاورزی منطقه گلمکان اظهار کرد: این منطقه به دلیل برخورداری از باغات ارزشمند گیلاس و طبیعت کمنظیر، از پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد کشاورزی برخوردار است.
او با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و باغداران و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری افزود: ایجاد شهرکهای کوچک و تخصصی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته میتواند به افزایش ارزش افزوده محصولات باغی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از تلاشهای فرماندار شهرستان گلبهار، دستگاههای اجرایی و دستاندرکاران برگزاری جشنواره ملی گیلاس گلمکان در معرفی ظرفیتهای منطقه قدردانی کرد.
همچنین علی اکبر احمدزاده مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صنایعدستی و مشاغل خانگی همزمان با چهارمین جشنواره ملی گیلاس گلمکان با محوریت معرفی ظرفیتهای تولیدی و هنری بانوان کارآفرین در این شهرستان گفت: رویدادی که با حضور فعال بانوان هنرمند و تولیدکننده از ۱۱ شهرستان و در قالب ۱۰۰ غرفه، بستری برای عرضه دستاوردهای اقتصادی، تقویت اشتغال خانگی و حمایت از اقتصاد خانواده فراهم کرد.
او افزود: شهرستان گلبهار دارای دو شهر گلبهار و گلمکان و ۵۵ روستای زیبا و باصفا است که هر کدام ظرفیتهای گردشگری کشاورزی، دامپروری، صنابعدستی و فرهنگی خاص خود است که برگزاری این رویدادها میتواند نقش موثری در رونق و بهبود اقتصادی داشته باشد.
همچنین در این مراسم، از باغداران نمونه شهرستان و کارآفرینان برتر نمایشگاه صنایعدستی با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
مسئولان حاضر از غرفههای نمایشگاه صنایعدستی، گل و گیاه و محصولات کشاورزی بازدید کرده و از نزدیک در جریان توانمندیهای تولیدکنندگان و هنرمندان قرار گرفتند.
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