آغاز عملیات مرمتی حمام تاریخی شهر چکنه نیشابور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به ثبتی بودن بنا و ارزش‌های معماری، تاریخی و هویتی آن، بعد از تهیه و تصویب طرح مرمتی حمام چکنه که در سال گذشته انجام شد و به تایید شورای فنی اداره کل میراث‌فرهنگی استان رسید، مقداری زیادی از آوار برداری آن انجام شد و مرحله نخست مرمت بنا با مشارکت شهرداری چکنه و اداره میراث‌فرهنگی نیشابور آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: طرح مرمتی بنا ضمن در نظر داشتن ویژگی‌ها و اصول معماری سنتی و اولیه آن، برای معاصر شدن و قابلیت بهره‌برداری بهینه امروزی، از الگوهای مدرن نیز برخوردار است تا کیفیت و کمیت لازم را برای ارائه خدمات حال حاضر داشته باشد.

او افزود: با توجه به شدت بسیار زیاد آسیب به بنا، پی‌بندی و استحکام بخشی و بازسازی قسمت‌های فروریخته انجام می شود.

گیاهی از مساعدت و همراهی شهردار و شورای اسلامی شهر چکنه در تخصیص اعتبار و اولویت بخشی مرمت این بنای تاریخی قدردانی کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور قدمت حمام را مربوط به دوره قاجاریه اعلام کرد و گفت: ساختار معماری حمام از سنگ و ملات ساروج و نیز سردر آن سازه‌ای آجری است.

هم‌چنین مهدی نوری شهردار چکنه با اشاره به اهمیت این بنا در ساختار شهری و حافظه جمعی مردم این شهر گفت: با وجود همه کمبودها، مرمت و احیای حمام تاریخی و تبدیل آن به فضای گردشگری (چایخانه و سفره خانه سنتی) از مهم‌ترین اهداف شهرداری در سال جدید است که با مشارکت میراث‌فرهنگی آن را اجرایی خواهد کرد.

او افزود: عبور و مرور روزانه صدها وسیله نقلیه سنگین ترانزیتی از شهر چکنه و نیز نیاز اجتماعی و فرهنگی شهروندان و هم‌چنین نگهداری میراث ارزشمند شهر احیا و سرمایه گذاری از آن را توجیه‌پذیر می‌کند.





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