به گزارش خبرنگار میراثآریا، در راستای تحقق تفاهمنامۀ بین پژوهشگاه با شهرداری شهر ششتمد در استان خراسان رضوی هیئتی مرکب از فریبا کرمانی، مشاور میراث معماری و شهری رئیس پژوهشگاه، معصومه مصلی سرپرست پژوهشکده باستانشناسی، محمدحسین عزیزیخرانقی معاون پژوهشکده باستانشناسی، ناصر رضایی مدیر گروه پژوهشی گردشگری و سمیه مراقی کارشناس پژوهشکده میراث معماری و شهری، در روزهای ۱۱ و ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ به دعوت محمودرضا سلیمانی کوشکی شهردار شهر ششتمد، به این شهر سفر کردند.
هیئت اعزامی از پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با همراهی محمودرضا سلیمانی کوشکی شهردار، محمدحسین داوطلب رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولین شهر از بناها، بافت، محوطهها و ظرفیتهای تاریخی و طبیعی گردشگری ششتمد، آرامگاه بیهقی، آبانبار حوض مرغی، خانهها و بافت تاریخی، گذر جوی آب بهار، دستکندهای داخل بافت و خارج از شهر، تپۀ غزهدره، تپۀ اشتر، قلعه کهنه(مخفیگاه سلجوقیان) و محوطه فسیلها بازدید بهعمل آوردند.
در نخستین نشست تخصصی که در شهرداری برگزار شد، مجتبی کاویان مشاور طرح مطالعات بافت ششتمد از دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری، طرح ساماندهی محدوده تاریخی شهر را ارائه داد.
در دومین جلسه با حسن قدرتی نایب رئیس شورای شهر و علی صادقیمنش و مهدی زنگنه، نمایندگان ماموریت بازآفرینی شهری هویتمحور و ماموریت تابآوری و حسین قدرتی، جامعهشناس و مردمشناس از دانشگاه حکیم سبزواری، در خصوص اقدامات انجام شده بحث و گفتوگو بهعمل آمد.
در سومین نشست طرح سرای محله ششتمد توسط طراح و مشاور اجرای آن بهرام سیاوشپور، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری بررسی شد.
در این سفر، مقرر شد به منظور اجرایی شدن محورهای همکاری بین پژوهشگاه و شهرداری در راستای انجام مطالعات و پژوهش جهت ساماندهی بافت تاریخی، انجام پژوهشهای باستان شناسی شهری و ایجاد سایت موزه و محورهای میراث طبیعی و گردشگری که در این سفر مورد تبادل نظر قرار گرفتند، گام بعدی تدوین شود.
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