۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹

اجرایی شدن محورهای همکاری بین پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و شهرداری ششتمد استان خراسان رضوی

انجام مطالعات و پژوهش برای سامان‌دهی بافت تاریخی، پژوهش‌های باستان‌شناسی شهری، ایجاد سایت موزه و محورهای میراث طبیعی و گردشگری

انجام مطالعات و پژوهش برای سامان‌دهی بافت تاریخی، پژوهش‌های باستان‌شناسی شهری، ایجاد سایت موزه و محورهای میراث طبیعی و گردشگری

در بازدید اعضای پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، از شهر ششتمد استان خراسان رضوی اجرایی شدن محورهای همکاری بین پژوهشگاه و شهرداری این شهر در راستای انجام مطالعات و پژوهش جهت سامان‌دهی بافت تاریخی، انجام پژوهش‌های باستان شناسی شهری و ایجاد سایت موزه و محورهای میراث طبیعی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تحقق تفاهم‌نامۀ بین پژوهشگاه با شهرداری شهر ششتمد در استان خراسان رضوی هیئتی مرکب از فریبا کرمانی، مشاور میراث معماری و شهری رئیس پژوهشگاه، معصومه مصلی سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، محمدحسین عزیزی‌خرانقی معاون پژوهشکده باستان‌شناسی، ناصر رضایی مدیر گروه پژوهشی گردشگری و سمیه مراقی کارشناس پژوهشکده میراث معماری و شهری، در روزهای ۱۱ و ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ به دعوت محمودرضا سلیمانی کوشکی شهردار شهر ششتمد، به این شهر سفر کردند.

هیئت اعزامی از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با همراهی محمودرضا سلیمانی کوشکی شهردار، محمدحسین داوطلب رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولین شهر از بناها، بافت، محوطه‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی گردشگری ششتمد، آرامگاه بیهقی، آب‌انبار حوض مرغی، خانه‌ها و بافت تاریخی، گذر جوی آب بهار، دستکندهای داخل بافت و خارج از شهر، تپۀ غزه‌دره، تپۀ اشتر، قلعه کهنه(مخفیگاه سلجوقیان) و محوطه فسیل‌ها بازدید به‌عمل آوردند.

در نخستین نشست تخصصی که در شهرداری برگزار شد، مجتبی کاویان مشاور طرح مطالعات بافت ششتمد از دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری، طرح سامان‌دهی محدوده تاریخی شهر را ارائه داد.

در دومین جلسه با حسن قدرتی نایب رئیس شورای شهر و علی صادقی‌منش و مهدی زنگنه، نمایندگان ماموریت بازآفرینی شهری هویت‌محور و ماموریت تاب‌آوری و حسین قدرتی، جامعه‌شناس و مردم‌شناس از دانشگاه حکیم سبزواری، در خصوص اقدامات انجام شده بحث و گفت‌وگو به‌عمل آمد.

در سومین نشست طرح سرای محله ششتمد توسط طراح و مشاور اجرای آن بهرام سیاوش‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری بررسی شد.

در این سفر، مقرر شد به منظور اجرایی شدن محورهای همکاری بین پژوهشگاه و شهرداری در راستای انجام مطالعات و پژوهش جهت سامان‌دهی بافت تاریخی، انجام پژوهش‌های باستان شناسی شهری و ایجاد سایت موزه و محورهای میراث طبیعی و گردشگری که در این سفر مورد تبادل نظر قرار گرفتند، گام بعدی تدوین شود.

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کد خبر 1405032502299
راضیه حسینی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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