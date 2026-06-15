همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایع‌دستی استان همدان با حضور مسئولان استانی، هنرمندان، فعالان فرهنگی و جمعی از پیشکسوتان این عرصه برگزار شد. در این مراسم، از سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند پیشکسوتان صنایع‌دستی استان در رشته‌های مختلف از جمله سفالگری، منبت‌کاری، رنگرزی سنتی، ساخت سازهای سنتی و نقاشی روی شیشه سایر تجلیل به عمل آمد. سخنرانان این آیین با تأکید بر نقش مهم استادکاران و هنرمندان پیشکسوت در حفظ و انتقال دانش بومی و میراث‌فرهنگی، بر ضرورت حمایت از فعالان این حوزه و ایجاد زمینه برای انتقال تجربیات آنان به نسل جوان تأکید کردند.در پایان این آیین، با اهدای لوح تقدیر و یادبود از این پیشکسوتان صنایع‌دستی استان همدان تجلیل شد و حاضران بر اهمیت پاسداشت جایگاه استادان و هنرمندان پیشکسوت در مسیر توسعه فرهنگی و اقتصادی استان تأکید کردند.