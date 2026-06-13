به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا خلجی شنبه ۲۳ خرداد، اظهار کرد: این رویداد فرهنگیهنری همزمان با هفته صنایعدستی و با هدف تقویت همدلی اجتماعی، ترویج هنرهای سنتی و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان شکل گرفت.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: در این رویداد نمادین، شهروندان و گردشگران یک خشت را به عنوان نماد همدلی، اتحاد و یکدلی با موضوع وطنم ایران در ساختار اثر هنری قرار دادند و سعی کردند بازتابی از پیوند میان مردم و میراثفرهنگی سرزمین ایران باشد.
او ادامه داد: این دیوارنگاره و اثر هنری خشتی با بهرهگیری از دستساختههای هنرمندان همدانی و مشارکت مستقیم مردم شکل گرفت و تلاش داشت مفهوم هنر مردمی را در بستر فضای شهری بازآفرینی کند.
به گفته خلجی این رویداد با حضور بیش از ۵۰ هنرمند شاخص در حوزه سفال و نقشبرجسته اجرا شد که هر یک بخشی از فرآیند طراحی، آمادهسازی و اجرای اثر را بر عهده داشتند.
او اضافه کرد: در مجموع ۴۰۰ خشت ۲۰ در ۲۰ سانتیمتری برای اجرای این اثر هنری آمادهسازی شده بود که در قالب یک ساختار یکپارچه، بزرگترین نقش برجسته خشتی مشارکتی در استان را شکل داد، این اثر علاوه بر ارزش هنری، از منظر فرهنگی نیز به عنوان نمادی از هویت جمعی، همبستگی اجتماعی و پیوند مردم با هنرهای سنتی قابل ارزیابی است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان تصریح کرد: برگزاری این رویداد در پیادهراه بوعلی که یکی از محورهای گردشگری شهری به شمار میرود، با استقبال چشمگیر شهروندان و گردشگران همراه شد و فضای متفاوتی از تعامل مستقیم مردم با هنر را در قلب شهر رقم زد.
خلجی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی گامی مؤثر در راستای احیای هنرهای بومی و تقویت گردشگری فرهنگی در استان است و توسعه رویدادهای مشارکتی هنری میتواند زمینهساز ارتقای جایگاه صنایعدستی همدان در سطح ملی و بینالمللی باشد و نقش مهمی در پیوند نسل جدید با هنرهای سنتی ایفا کند.
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