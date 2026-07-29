به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید پرورشی چهارشنبه ۷ مرداد با اشاره به افزایش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: همدان به‌عنوان معبر ارتباطی ۱۷ استان کشور در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه تردد خودروهای عبوری مواجه شده که این موضوع نشان‌دهنده آغاز موج دوم سفر زائران اربعین حسینی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان ادامه داد: علاوه بر فعالیت گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بخش قابل توجهی از زائران با خودروهای شخصی عازم مرزهای غربی کشور هستند که موجب افزایش ترافیک در محورهای استان شده است.

او با بیان اینکه از ۲۵ تیر تا ۷ مردادماه ۱۴۰۵ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در محورهای استان همدان ثبت شده است، تصریح کرد: با توجه به روند افزایشی ترددها، پیش‌بینی می‌شود تا پایان طرح اربعین، شمار ترددهای ثبت‌شده در جاده‌های استان از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار عبور کند.

پرورشی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم ترافیک، ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، از تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: هم‌وطنان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای کشور، از طریق سامانه های جامع اطلاع‌رسانی ۱۴۱ و یا تماس با تلفن گویای ۱۴۱، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

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