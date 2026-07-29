۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲

پاسداشت دومین سالگرد ثبت جهانی هگمتانه برگزار شد

پاسداشت دومین سالگرد ثبت جهانی هگمتانه برگزار شد

مراسم پاسداشت هگمتانه؛ بیست‌وهشتمین میراث جهانی ایران با حضور فعالان حوزه میراث فرهنگی، پژوهشگران، مسئولان و دوستداران تاریخ و تمدن ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا نظری‌ ارشد مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه سه‌شنبه ۶ مرداد در این برنامه با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در دومین سال پس از ثبت جهانی این محوطه تاریخی، از پیشرفت برنامه‌های حفاظتی، پژوهشی، گردشگری و تعامل با جامعه محلی و فعالان فرهنگی خبر داد.

او ادامه داد: در دو سال گذشته با وجود برخی چالش‌ها و بحران‌های پیش‌آمده در کشور که بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را با تأخیر مواجه کرد، مجموعه پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در حوزه‌های مختلف حفاظت، خدمات، اجرای ضوابط و پروتکل‌های مدیریتی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد و هیچ‌گاه از انجام وظایف محوله عقب‌نشینی نکرد.

نظری ارشد یکی از مهم‌ترین موضوعات پیگیری‌شده در این مدت را بازنگری عرصه و حریم میراث‌جهانی هگمتانه عنوان کرد و افزود: با درخواست دفتر مدیریت آثار جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، فرآیند بازنگری عرصه و حریم این اثر در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و بهره‌گیری از دیدگاه‌های پایگاه میراث‌جهانی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، شهرداری و کارشناسان بافت تاریخی، نقشه نهایی تهیه و به تصویب رسید و مورد تأیید مراجع ذی‌ربط قرار گرفت.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه با اشاره به برنامه‌های حفاظتی این مجموعه گفت: تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظت و همچنین برنامه مدیریت گردشگری از مهم‌ترین اولویت‌های پایگاه بوده است. در همین راستا، پیشنهادها و الزامات مرتبط با مدیریت و حفاظت محوطه که در نشست‌های اخیر مرتبط با میراث جهانی مطرح شده بود، مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌های اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.

نظری‌ارشد با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و باستان‌شناسی انجام‌شده در هگمتانه خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر دو فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی شامل فصل‌های بیست‌وچهارم و بیست‌وپنجم در این محوطه جهانی اجرا شده که نتایج ارزشمندی را در شناخت بهتر ساختارهای تاریخی و معماری هگمتانه به همراه داشته است.

او از گسترش تعاملات فرهنگی و رسانه‌ای در این مجموعه خبر داد و گفت: در این مدت از پژوهشگران، مستندسازان، متخصصان گردشگری، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان حوزه میراث‌فرهنگی دعوت شد تا از نزدیک در جریان فعالیت‌های پژوهشی و کاوش‌های باستان‌شناسی قرار گیرند، همچنین مقدمات تولید آثار مستند و محتوای تخصصی با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه با اشاره به حمایت از صنایع‌دستی در این مجموعه افزود: بخشی از فضای محوطه برای استقرار و فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی اختصاص یافته و زمینه عرضه و معرفی محصولات صنایع‌دستی استان در این مجموعه فراهم شده است.

نظری ارشد توسعه ارتباط با جامعه محلی و کنشگران فرهنگی را از دیگر رویکردهای مهم پایگاه برشمرد و اظهار کرد: در طول یک‌سال گذشته، برنامه‌های متعددی با حضور فعالان فرهنگی، راهنمایان گردشگری و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی در محوطه هگمتانه برگزار شد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

او برگزاری تورهای تخصصی گردشگری، نشست‌های علمی و برنامه‌های آموزشی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: همزمان با مناسبت‌های مختلف از جمله روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، نشست‌های تخصصی با حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های معماری، تاریخ و باستان‌شناسی برگزار شد که با استقبال گسترده علاقه‌مندان مواجه شد و این نشست‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

نظری ارشد با اشاره به تعامل مستمر با تشکل‌های گردشگری، راه‌اندازی کمیته تفسیر میراث هگمتانه و کمیته راهنمایان گردشگری و اجرای دوره‌های بازآموزی و آموزشی تخصصی اشاره کرد و افزود: ارتقای دانش و مهارت فعالان حوزه گردشگری و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های میراث‌جهانی هگمتانه از اهداف اصلی این برنامه‌ها بوده است.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های پژوهشی و علمی این مجموعه گفت: در سال پیش‌رو انتشار آثار و کتاب‌های تخصصی در حوزه تاریخ، معماری، باستان‌شناسی و جایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در دستور کار قرار دارد تا زمینه شناخت هرچه بیشتر این اثر ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

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کد خبر 1405050700531
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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