پاسداشت دومین سالگرد ثبت جهانی هگمتانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا نظری‌ ارشد مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه سه‌شنبه ۶ مرداد در این برنامه با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در دومین سال پس از ثبت جهانی این محوطه تاریخی، از پیشرفت برنامه‌های حفاظتی، پژوهشی، گردشگری و تعامل با جامعه محلی و فعالان فرهنگی خبر داد.

او ادامه داد: در دو سال گذشته با وجود برخی چالش‌ها و بحران‌های پیش‌آمده در کشور که بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را با تأخیر مواجه کرد، مجموعه پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در حوزه‌های مختلف حفاظت، خدمات، اجرای ضوابط و پروتکل‌های مدیریتی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد و هیچ‌گاه از انجام وظایف محوله عقب‌نشینی نکرد.

نظری ارشد یکی از مهم‌ترین موضوعات پیگیری‌شده در این مدت را بازنگری عرصه و حریم میراث‌جهانی هگمتانه عنوان کرد و افزود: با درخواست دفتر مدیریت آثار جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، فرآیند بازنگری عرصه و حریم این اثر در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و بهره‌گیری از دیدگاه‌های پایگاه میراث‌جهانی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، شهرداری و کارشناسان بافت تاریخی، نقشه نهایی تهیه و به تصویب رسید و مورد تأیید مراجع ذی‌ربط قرار گرفت.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه با اشاره به برنامه‌های حفاظتی این مجموعه گفت: تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظت و همچنین برنامه مدیریت گردشگری از مهم‌ترین اولویت‌های پایگاه بوده است. در همین راستا، پیشنهادها و الزامات مرتبط با مدیریت و حفاظت محوطه که در نشست‌های اخیر مرتبط با میراث جهانی مطرح شده بود، مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌های اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.

نظری‌ارشد با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و باستان‌شناسی انجام‌شده در هگمتانه خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر دو فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی شامل فصل‌های بیست‌وچهارم و بیست‌وپنجم در این محوطه جهانی اجرا شده که نتایج ارزشمندی را در شناخت بهتر ساختارهای تاریخی و معماری هگمتانه به همراه داشته است.

او از گسترش تعاملات فرهنگی و رسانه‌ای در این مجموعه خبر داد و گفت: در این مدت از پژوهشگران، مستندسازان، متخصصان گردشگری، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان حوزه میراث‌فرهنگی دعوت شد تا از نزدیک در جریان فعالیت‌های پژوهشی و کاوش‌های باستان‌شناسی قرار گیرند، همچنین مقدمات تولید آثار مستند و محتوای تخصصی با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه با اشاره به حمایت از صنایع‌دستی در این مجموعه افزود: بخشی از فضای محوطه برای استقرار و فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی اختصاص یافته و زمینه عرضه و معرفی محصولات صنایع‌دستی استان در این مجموعه فراهم شده است.

نظری ارشد توسعه ارتباط با جامعه محلی و کنشگران فرهنگی را از دیگر رویکردهای مهم پایگاه برشمرد و اظهار کرد: در طول یک‌سال گذشته، برنامه‌های متعددی با حضور فعالان فرهنگی، راهنمایان گردشگری و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی در محوطه هگمتانه برگزار شد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

او برگزاری تورهای تخصصی گردشگری، نشست‌های علمی و برنامه‌های آموزشی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: همزمان با مناسبت‌های مختلف از جمله روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، نشست‌های تخصصی با حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های معماری، تاریخ و باستان‌شناسی برگزار شد که با استقبال گسترده علاقه‌مندان مواجه شد و این نشست‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

نظری ارشد با اشاره به تعامل مستمر با تشکل‌های گردشگری، راه‌اندازی کمیته تفسیر میراث هگمتانه و کمیته راهنمایان گردشگری و اجرای دوره‌های بازآموزی و آموزشی تخصصی اشاره کرد و افزود: ارتقای دانش و مهارت فعالان حوزه گردشگری و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های میراث‌جهانی هگمتانه از اهداف اصلی این برنامه‌ها بوده است.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های پژوهشی و علمی این مجموعه گفت: در سال پیش‌رو انتشار آثار و کتاب‌های تخصصی در حوزه تاریخ، معماری، باستان‌شناسی و جایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در دستور کار قرار دارد تا زمینه شناخت هرچه بیشتر این اثر ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

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