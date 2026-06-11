به گزارش خبرنگار میراثآریا، در آیین افتتاحیه این دو نمایشگاه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان به همراه معاونان، فرمانداران هر دو شهرستان، روسای ادارات میراثفرهنگی نهاوند و ملایر و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان حضور داشتند.
نمایشگاه دائمی صنایعدستی نهاوند در مجاورت موزه حمام حاجآقا تراب و نمایشگاه ملایر در عمارت مصدقی قرار دارند.
این نمایشگاهها در فضایی مناسب برای عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی فراهم کرده است و زمینه حمایت از تولیدات بومی و توسعه بازار فروش آثار صنایعدستی را فراهم میکند.
راهاندازی نمایشگاههای دائمی صنایعدستی گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستانهای نهاوند و ملایر، تقویت اقتصاد صنایعدستی، حمایت از هنرمندان و توسعه گردشگری منطقه به شمار میرود و میتواند نقش مهمی در ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال پایدار برای فعالان این حوزه ایفا کند.
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