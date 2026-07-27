بازدید از هگمتانه رایگان شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، رضا نظری ارشد دوشنبه ۵ مرداد ادامه داد: به مناسبت دومین سالگرد ثبت جهانی هگمتانه، در راستای پاسداشت این رویداد مهم فرهنگی و با هدف فراهم کردن زمینه حضور گستردهتر مردم در این میراث ارزشمند، بازدید از مجموعه هگمتانه سهشنبه ششم مرداد به صورت رایگان انجام خواهد شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه با اشاره به جایگاه ویژه هگمتانه در تاریخ و تمدن ایران افزود: ثبت جهانی هگمتانه، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی همدان در سطح بینالمللی، مسئولیت حفاظت، صیانت و معرفی شایسته این میراث کمنظیر را نیز دوچندان کرده است و مشارکت و همراهی مردم در شناخت و حفاظت از این اثر جهانی، مهمترین پشتوانه برای حفظ ارزشهای تاریخی آن به شمار میرود.
او اضافه کرد: این مناسبت فرصتی مغتنم برای خانوادهها، پژوهشگران، دانشجویان، فعالان حوزه میراثفرهنگی و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ ایران است تا از نزدیک با لایههای ارزشمند تمدنی هگمتانه، به عنوان یکی از کهنترین مراکز شهری ایران آشنا شوند.
نظری ارشد با دعوت از شهروندان و گردشگران برای حضور در این مجموعه تاریخی بیان کرد: این اقدام در راستای معرفی بیشتر و بهتر هگمتانه انجام میشود و امیدواریم ضمن گرامیداشت دومین سال ثبت جهانی هگمتانه، گامی مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث جهانی و تقویت حس تعلق اجتماعی نسبت به این اثر ارزشمند باشد.
او همچنین از برگزاری مراسم پاسداشت هگمتانه در روز ششم مرداد خبر داد و گفت: این برنامه همزمان با دومین سالگرد ثبت جهانی این اثر ارزشمند برگزار میشود و کلیسای حضرت مریم در محوطه هگمتانه از ساعت ۹ تا ۱۱ میزبان علاقهمندان است.
مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه در پایان با اشاره به اینکه محوطه تاریخی هگمتانه ششم مرداد سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از شاخصترین آثار تاریخی ایران، در چهلوپنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید، افزود: این میراث ارزشمند امروز به عنوان یکی از مهمترین محوطههای تاریخی کشور، نقش مهمی در معرفی پیشینه تمدنی ایران و شهر همدان دارد.
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