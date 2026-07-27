۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲

نظارت تخصصی، ضامن ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در همدان است

نظارت تخصصی، ضامن ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در همدان است

معاون گردشگری استان همدان با تاکید بر اینکه نظارت تخصصی، ضامن ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در همدان است، گفت: روند رسیدگی به پرونده‌های شکایت در حوزه گردشگری به‌صورت تخصصی و در قالب جلسات مشترک با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار روز دوشنبه ۵ مرداد در جلسه رسیدگی به شکایات تاسیسات گردشگری استان همدان، اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به شکایات تأسیسات و فعالان حوزه گردشگری پس از طی مراحل اولیه بررسی، در جلسات کارشناسی و تخصصی مطرح می‌شوند تا با حضور نمایندگان بخش‌های مرتبط، ابعاد مختلف هر پرونده به‌صورت دقیق ارزیابی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

معاون گردشگری استان همدان افزود: فاصله زمانی برگزاری این جلسات ثابت نیست و با توجه به تکمیل مستندات، زمان رسیدگی تعیین می‌شود، بنابراین هرچه پرونده از نظر مدارک، گزارش‌های کارشناسی و استعلام‌های لازم کامل‌تر باشد، امکان طرح آن در جلسه و اتخاذ تصمیم نهایی فراهم خواهد شد.

معاون گردشگری استان همدان با بیان اینکه در این جلسات نمایندگان بخش‌های مختلف مرتبط حضور دارند، تصریح کرد: هدف از این شیوه رسیدگی، بررسی همه‌جانبه پرونده‌ها، رعایت حقوق طرفین و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی است تا از صدور آرای شتاب‌زده جلوگیری شود.

او تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تلاش می‌کند تمامی شکایات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط قانونی، پس از تکمیل مستندات و انجام بررسی‌های کارشناسی، تعیین تکلیف شوند.

خاکسار اضافه کرد: رسیدگی به شکایات در حوزه گردشگری یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر عملکرد تأسیسات گردشگری، صیانت از حقوق گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات این بخش به شمار می‌رود و بر اساس ضوابط، پرونده‌ها پس از بررسی کارشناسی و در صورت نیاز با حضور دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

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کد خبر 1405050500333
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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