نظارت تخصصی، ضامن ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در همدان است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی خاکسار روز دوشنبه ۵ مرداد در جلسه رسیدگی به شکایات تاسیسات گردشگری استان همدان، اظهار کرد: پروندههای مربوط به شکایات تأسیسات و فعالان حوزه گردشگری پس از طی مراحل اولیه بررسی، در جلسات کارشناسی و تخصصی مطرح میشوند تا با حضور نمایندگان بخشهای مرتبط، ابعاد مختلف هر پرونده بهصورت دقیق ارزیابی و درباره آن تصمیمگیری شود.
معاون گردشگری استان همدان افزود: فاصله زمانی برگزاری این جلسات ثابت نیست و با توجه به تکمیل مستندات، زمان رسیدگی تعیین میشود، بنابراین هرچه پرونده از نظر مدارک، گزارشهای کارشناسی و استعلامهای لازم کاملتر باشد، امکان طرح آن در جلسه و اتخاذ تصمیم نهایی فراهم خواهد شد.
معاون گردشگری استان همدان با بیان اینکه در این جلسات نمایندگان بخشهای مختلف مرتبط حضور دارند، تصریح کرد: هدف از این شیوه رسیدگی، بررسی همهجانبه پروندهها، رعایت حقوق طرفین و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی است تا از صدور آرای شتابزده جلوگیری شود.
او تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تلاش میکند تمامی شکایات در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط قانونی، پس از تکمیل مستندات و انجام بررسیهای کارشناسی، تعیین تکلیف شوند.
خاکسار اضافه کرد: رسیدگی به شکایات در حوزه گردشگری یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر عملکرد تأسیسات گردشگری، صیانت از حقوق گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات این بخش به شمار میرود و بر اساس ضوابط، پروندهها پس از بررسی کارشناسی و در صورت نیاز با حضور دستگاهها و بخشهای ذیربط مورد رسیدگی قرار میگیرند.
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