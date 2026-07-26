فرصت اربعین را برای معرفی همدان غنیمت شماریم

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی یکشنبه ۴ مرداد در جلسه ستاد اربعین با انتقاد از روش‌های سنتی معرفی استان، خواستار تهیه بسته‌های فرهنگی جدید شامل معرفی مشاهیر، علما، آرامگاه حبقوق نبی(ع) و ظرفیت‌های تاریخی همدان شد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه زائران اربعین حداقل یک شب در استان اقامت دارند و این فرصت نباید از دست برود، به توسعه غرفه‌های صنایع دستی از ۳۲ به ۶۰ غرفه در مسیر برگشت تأکید کرد.

او این کار را کمک به معیشت خانواده‌ها، محصولات استان را به دیگر استان‌ا دانست و بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری سلامت، هتل‌ها و رستوران‌ها تأکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست در این ایام خود را عرضه کنند.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه اوج سفرها از فردا آغاز می‌شود، خواستار آماده‌سازی سریع بسته‌های فرهنگی و تسهیلات برای زائران، به‌ویژه در مسیر برگشت، شد و افزود: این فرصت را به برکت امام حسین(ع) برای توسعه استان مغتنم بشماریم.

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