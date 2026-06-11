به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد در سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایعدستی استان همدان با اشاره به جایگاه صنایعدستی در حفظ اصالت فرهنگی جامعه افزود: هفته صنایعدستی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری پیوند ناگسستنی ملت ایران با ریشههای تاریخی و فرهنگی خود است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان ادامه داد: در دنیای امروز که تولیدات انبوه و صنعتی بسیاری از جلوههای اصالت را کمرنگ کردهاند، این هنرمندان صنایعدستی هستند که همچنان گرمای دست، خلاقیت و هویت ایرانی را در آثار خود زنده نگه داشتهاند.
او تصریح کرد: پشت هر اثر صنایعدستی، سالها تجربه، عشق، تلاش و صبوری نهفته است، هر نقش بر روی فلز، هر گره از فرش دستباف، هر قطعه سفال و هر اثر هنری، حاصل ساعتها کار هنرمندانی است که با جان و دل به حفظ و تداوم این میراث ارزشمند پرداختهاند.
معصومعلیزاده ادامه داد: هنرمندان صنایعدستی صرفاً تولیدکننده یک کالا نیستند، آنان راویان فرهنگ، سنتها، آیینها و خاطرات جمعی این سرزمیناند و با هنر خود مانع فراموش شدن بخش مهمی از هویت ملی میشوند.
او با اشاره به چالشهای موجود در این حوزه گفت: فعالان صنایعدستی سالها با مشکلاتی همچون محدودیت بازار فروش، کمبود مواد اولیه، کاهش مشتریان و برخی دشواریهای اقتصادی مواجه بودهاند، اما با وجود همه این مسائل، از مسیر هنر و خلاقیت فاصله نگرفتهاند و با پشتکار و عشق، به فعالیت خود ادامه دادهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان خاطرنشان کرد: هنرمندان صنایعدستی با صبوری و تعهد، نه تنها به اقتصاد خانوادههای خود کمک میکنند، بلکه در معرفی فرهنگ و هنر ایران به جهانیان نیز نقش مهمی بر عهده دارند. بسیاری از آثار صنایعدستی، سفیران فرهنگی ایران در کشورهای مختلف هستند و ظرفیتهای تمدنی و هنری کشور را به نمایش میگذارند.
معصومعلیزاده بیان کرد: وجود هنرمندان صنایعدستی موجب شده است که همچنان بتوان با افتخار از ایران به عنوان سرزمین هنر و خلاقیت یاد کرد و بیتردید حفظ، حمایت و تقویت این حوزه نیازمند توجه همه دستگاهها و بخشهای مختلف است.
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