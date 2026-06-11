۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۳

هنرمندان صنایع‌دستی حافظان هویت فرهنگی و تاریخی ایران هستند

هنرمندان صنایع‌دستی حافظان هویت فرهنگی و تاریخی ایران هستند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تأکید بر نقش بی‌بدیل هنرمندان صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی کشور گفت: صنایع‌دستی تنها تولید یک محصول نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ، آیین‌ها و باورهای مردمان این سرزمین است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد در سومین آیین نکوداشت پیشکسوتان صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در حفظ اصالت فرهنگی جامعه افزود: هفته صنایع‌دستی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری پیوند ناگسستنی ملت ایران با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی خود است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان ادامه داد: در دنیای امروز که تولیدات انبوه و صنعتی بسیاری از جلوه‌های اصالت را کمرنگ کرده‌اند، این هنرمندان صنایع‌دستی هستند که همچنان گرمای دست، خلاقیت و هویت ایرانی را در آثار خود زنده نگه داشته‌اند.

او تصریح کرد: پشت هر اثر صنایع‌دستی، سال‌ها تجربه، عشق، تلاش و صبوری نهفته است، هر نقش بر روی فلز، هر گره از فرش دستباف، هر قطعه سفال و هر اثر هنری، حاصل ساعت‌ها کار هنرمندانی است که با جان و دل به حفظ و تداوم این میراث ارزشمند پرداخته‌اند.

معصوم‌علیزاده ادامه داد: هنرمندان صنایع‌دستی صرفاً تولیدکننده یک کالا نیستند، آنان راویان فرهنگ، سنت‌ها، آیین‌ها و خاطرات جمعی این سرزمین‌اند و با هنر خود مانع فراموش شدن بخش مهمی از هویت ملی می‌شوند.

او با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه گفت: فعالان صنایع‌دستی سال‌ها با مشکلاتی همچون محدودیت بازار فروش، کمبود مواد اولیه، کاهش مشتریان و برخی دشواری‌های اقتصادی مواجه بوده‌اند، اما با وجود همه این مسائل، از مسیر هنر و خلاقیت فاصله نگرفته‌اند و با پشتکار و عشق، به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان خاطرنشان کرد: هنرمندان صنایع‌دستی با صبوری و تعهد، نه تنها به اقتصاد خانواده‌های خود کمک می‌کنند، بلکه در معرفی فرهنگ و هنر ایران به جهانیان نیز نقش مهمی بر عهده دارند. بسیاری از آثار صنایع‌دستی، سفیران فرهنگی ایران در کشورهای مختلف هستند و ظرفیت‌های تمدنی و هنری کشور را به نمایش می‌گذارند.

معصوم‌علیزاده بیان کرد: وجود هنرمندان صنایع‌دستی موجب شده است که همچنان بتوان با افتخار از ایران به عنوان سرزمین هنر و خلاقیت یاد کرد و بی‌تردید حفظ، حمایت و تقویت این حوزه نیازمند توجه همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است.

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کد خبر 1405032101843
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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