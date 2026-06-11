بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ارسلان زارع عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در نشست شورای راهبردی صنایعدستی استان بوشهر و آیین تجلیل از فعالان این حوزه با تبریک روز جهانی صنایعدستی اظهار کرد: امروز میزبان هنرمندان و صنعتگران خلاق، خوشذوق و پرتلاش استان هستیم و از ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برای حمایت از صنعتگران و برگزاری این نشست قدردانی میکنم.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش مهم هنرمندان در معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان افزود: صنایع دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه نماد هویت فرهنگی و تاریخی ایران به شمار میرود و هنرمندان این عرصه با خلاقیت و ابتکار خود، آثار ارزشمندی خلق میکنند که مایه افتخار است.
او با اشاره به پیشینه غنی استان در این حوزه تصریح کرد: بوشهر از ظرفیتهای ارزشمندی در صنایع دستی برخوردار است و این بخش میتواند علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، زمینهساز توسعه اشتغال بهویژه در حوزه مشاغل خرد، خانگی و کارآفرینی باشد.
زارع با بیان اینکه هنرمندان در ماههای اخیر با چالشهایی از جمله افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت منابع مالی مواجه بودهاند، گفت: اگرچه کشور در دهههای گذشته نیز با شرایط دشوار اقتصادی روبهرو بوده، اما ملت ایران با وحدت، همدلی و اراده قوی توانستهاند از این چالشها عبور کنند و امیدواریم با همین روحیه، مشکلات کنونی نیز پشت سر گذاشته شود.
او با اشاره به توانمندی هنرمندان صنایع دستی استان خاطرنشان کرد: آثار هنرمندان بوشهری نه تنها در سطح ملی بلکه در عرصه بینالمللی نیز قابلیت معرفی و عرضه دارند و باید برای توسعه بازار این محصولات برنامهریزی جدی انجام شود.
استاندار بوشهر با اشاره به موفقیتهای اخیر این حوزه افزود: کسب مهر اصالت صنایع دستی از جمله دستاوردهای ارزشمند هنرمندان استان است که با پیگیری ادارهکل میراث فرهنگی، همکاری وزارتخانه مربوطه و مراکز علمی از جمله دانشگاه الزهرا محقق شده است.
زارع بر ضرورت بهرهگیری از روشهای نوین بازاریابی تأکید کرد و گفت: تولید محتوا و حضور مؤثر در فضای مجازی میتواند نقش مهمی در معرفی محصولات صنایع دستی استان در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی ایفا کند.
زارع همچنین پیشنهاد ایجاد فضاهای ویژه عرضه صنایع دستی را مطرح کرد و افزود: تجربه استانهایی مانند اصفهان و همدان نشان میدهد راهاندازی بازارچهها و مراکز عرضه تخصصی میتواند به رونق این بخش کمک کند و بوشهر نیز از ظرفیت اجرای چنین طرحهایی برخوردار است.
او با اشاره به ظرفیت شرکتها و صنایع بزرگ مستقر در استان، بهویژه در جنوب بوشهر، اظهار کرد: استفاده از صنایع دستی بومی به عنوان هدایای سازمانی میتواند ضمن معرفی فرهنگ استان، به اشتغال و رونق اقتصادی هنرمندان کمک کند.
استاندار بوشهر در پایان با اشاره به برنامههای حمایتی دولت تصریح کرد: در حوزه تأمین مالی نیز پیگیریهایی انجام شده و تلاش میشود با استفاده از ظرفیت بانکها و طرحهای حمایتی، شرایط بهتری برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت هنرمندان صنایع دستی فراهم شود.
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